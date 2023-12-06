У Дніпрі активістів не пустили на сесію міськради, де ухвалювали бюджет

Близько 200 жителів Дніпра, серед яких родичі військових, зібрались на акцію протесту біля будівлі міськради Дніпра. Вони вимагали витрачати більше коштів з міського бюджету на підтримку армії. "Муніципальна варта" не пустила їх на сесію.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного з місця події.

"Ми хотіли показати їм, звідки можна витягнути гроші на армію"

Одна з учасниць акції — народна геройка України та військова Олена Мосійчук-Мальок. За її словами, активісти вимагали виділити більше коштів на потреби ЗСУ.

"Наші акції — це не те, що міськрада виставляє, що ми вимагаємо всі гроші міста. Є військові витрати, і з них дуже маленький відсоток йде саме на передову. Ми хотіли показати їм, звідки можна витягнути гроші, наприклад, для нашого дніпровського ППО, яким потрібні прожектори", – сказала активістка.

Активістка Олена Мосійчук-Мальок. Фото: Суспільне Дніпро

Активісти завчасно зареєструвались на сесію міськради. Втім, каже Олена Мосійчук-Мальок, "Муніципальна варта" не впустила ані громаду, ані депутатів, які підтримали активістів.

"Коли я запитала про письмовий наказ щодо недопуску на сесію, мені відповіли, що є усний наказ. По закону України, поліція не має права виконувати усні накази, це незаконно. Вони просто відвернулися і мовчки стояли", – розказала активістка.

На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка склала протокол про адміністративне порушення.

Як коментують ситуацію у міськраді

Як пояснив у коментарі Суспільному директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Артем Неділько, сесію проводили у закритому виді, адже наразі діє розпорядження міського голови про особливий пропускний режим на період дії воєнного стану.

"Скасовані разові перепустки на територію міської ради, й всім працівникам рекомендовано максимально забезпечувати участь громадян і відповідати на їхні звернення в режимі надання інформаційно-комунікаційних, так би мовити, можливостей. У нас звернень щодо участі в ЗМІ не надходило від кураторів тих, які хотіли б отримати таку участь", – сказав він.

Заявку на доступ до сесії від активістів міськрада не отримала, каже Артем Неділько. Тому учасників акції не пустили до приміщення.

З рішеннями ухваленими під час сесії, можна ознайомитись на сайті міської ради, розповів посадовець.

Зокрема, на допомогу ЗСУ та оборонні проєкти для міста депутати заклали майже мільярд гривень. Про це мовиться у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне. Загалом бюджет міста на 2024 рік сягне 17 мільярдів гривень.

Що відомо про проєкт бюджету Дніпра на 2024 рік

За словами голови громадської організації “Платформа Громадський контроль” Дениса Селіна, у цьогорічному бюджеті доходи становили близько 26 мільярдів гривень, а видатки — майже на мільярд більше. В порівнянні з 2023 та 2021 роками, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну бюджет Дніпра виріс на 65%, розповів Селін.

За вісім місяців з військового податку до бюджету Дніпра надійшло майже два мільярди гривень. До кінця року мають нарахувати ще мільярд. За інформацією міськради, з січня по вересень 2023, місто витратило на допомогу Силам оборони майже 400 мільйонів гривень.

На потреби територіальної оборони у проєкті бюджету на 2024 рік заплановані 320 мільйонів гривень, що вдвічі менше ніж у 2023 році. Також скоротили видатки на придбання БПЛА та квадрокоптерів.

Крім того, згідно з документом, 500 мільйонів гривень міськрада розраховує витратити на ремонт доріг.

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