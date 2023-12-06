У Сумах в деяких мікрорайонах міста немає світла: причини

6 грудня близько 10 ранку у Сумах на 9,10,12 та на проспекті Лупши зникло світло. У АТ "Сумиобленерго" Суспільному повідомили про планові відключення світла через ремонтні роботи. До 12:00 у місті світло мають відновити.

"Це планові ремонтні роботи. Ми попереджали людей про відключення на сайт у розділі "Споживачам відключення" та "Планові відключення". Також усім хто зареєстрований в особистому кабінеті "Є-світло" приходило попередження на пошту, тому до 12:00 світло мають відновити", — у коментарі Суспільному повідомила прессекретарка АТ "Сумиобленерго Світлана Калиш.

У Сумах планові відключення світла, через відновлювальні роботи на повітряних лініях електропередач. Про це йдеться в особистих кабінетах споживачів.

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