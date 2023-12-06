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Ігор Масліков і Сергій Єрохін. Дніпропетровщина втратила двох бійців
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Ігор Масліков і Сергій Єрохін. Дніпропетровщина втратила двох бійців

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Ігор Масліков і Сергій Єрохін. Дніпропетровщина втратила двох бійців
Фото ілюстративне, pexels

Дніпропетровщина втратила двох бійців.

Ігор Масліков і Сергій Єрохін. Дніпропетровщина втратила двох бійців-земляків
Ігор Масліков, боєць. Фото: телеграм-канал Вільногірської міської ради

Через тяжку хворобу помер військовослужбовець з Вільногірська Ігор Масліков, повідомили у Вільногірській міській раді.

За інформацією з міськради, він народився 17 грудня 1972 року. Навчався у середній школі №5. В профтехучилищі здобув фах автослюсаря, відслужив в армії, працював на Вільногірському гірничо-металургійному комбінаті, потім — на підприємстві "Вільногірське скло".

25 квітня 2023 року був мобілізований до лав Національної гвардії України, брав участь у боях на Запорізькому та Донецькому напрямках, зокрема за Бахмут.

Під час служби в нього виникли проблеми зі здоров'ям. Помер від онкологічного захворювання в шпиталі на руках у матері 28 листопада.

Прощання з військовим відбудеться у четвер, 7 грудня, на площі біля палацу культури і спорту "Металург".

Про загибель на фронті земляка Сергія Єрохіна повідомили в Павлоградській міській раді

За даними з міськради, це сталося 22 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув. Бійцеві було 30 років.

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