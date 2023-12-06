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Перший мільйон у Ворохтянській громаді. Що відомо про туристичний збір на Івано-Франківщині
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Перший мільйон у Ворохтянській громаді. Що відомо про туристичний збір на Івано-Франківщині

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Перший мільйон у Ворохтянській громаді. Що відомо про туристичний збір на Івано-Франківщині
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Туристичний збір на Івано-Франківщині за 11 місяців 2023 року становить 19,9 млн грн, що на 13,5% більше за тогорічний показник.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці начальник відділу туризму обласної військової адміністрації Віталій Передерко.

"Поляницька громада вперше в історії зібрала понад 10 млн грн, а Ворохтянська натомість отримала свій перший мільйон. Верховинська громада повернулася до п'ятірки лідерів", — написав Передерко.

З його слів, найбільші надходження від туристичного збору на Івано-Франківщині мають такі громади:

  1. Поляницька — 10 570,08 тис. грн.
  2. Яремчанська — 4 135,33 тис. грн.
  3. Івано-Франківська — 2 132,80 тис. грн.
  4. Ворохтянська — 1 308,99 тис. грн.
  5. Верховинська — 264,67 тис. грн.

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