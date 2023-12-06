У Хмельницькому презентували марку "Подарунки святого Миколая"

Нову поштову марку "Подарунки святого Миколая" сьогодні, 6 грудня, презентували та погасили штемпелем першого дня у Хмельницькому. Наклад нової марки — 600 тисяч. Вартість одного аркушу, на якому п'ять марок — 115 гривень.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла операційна директорка південно-західного регіону "Укрпошти" Олена Дорошенко.

Спецпогашення марки "Подарунки святого Миколая" відбулось в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка, 6 грудня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

За її словами, марку створив художник, який вже давно співпрацює з Укрпоштою, Кость Лавро.

"Марка, звичайно, благодійна. П’ять гривень з кожної марки буде направлено в фонд підтримки Збройних сил України — на дрони, на обладнання, яке сьогодні потребують наші воїни", — сказала Олена Дорошенко.

Окрім поштової марки "Подарунки святого Миколая" Укрпошта випустила тематичний конверт та листівку, 6 грудня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

На спецпогашення нової марки, яке відбулось в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка, запросили учнів 4-А класу НВО №5, розповіла класна керівниця Тетяна Капітула. За словами вчительки, її учні знайомі з усіма марками військової серії.

"Ми вперше на такій акції. Дуже приємно, що нас запросили. Привели 26 дітей. Емоції — надзвичайні. Дітки зацікавлені в таких акціях. Вони знають про марки все", — говорить Тетяна Капітула.

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