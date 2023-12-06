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Жителя Бердичева підозрюють у зберіганні дитячої відеопорнографії
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Жителя Бердичева підозрюють у зберіганні дитячої відеопорнографії

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кримінал, діти, дитяча порнографія, прокуратура, Бердичів, Житомирщина
Прокуратура оголосила підозру жителю Бердичева у зберіганні дитячої порнографії. Фото: Житомирська прокуратура

На Житомирщині 31-річного бердичівлянина підозрюють у збиранні та зберіганні у телефоні та комп’ютері дитячої відеопорнографії.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її інформацією, в ході слідства встановили, що чоловік збирав даний контент впродовж липня-серпня 2023 року, систематично перебуваючи на різних форумах, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми.

"Щоб приховати відвідування таких сайтів, підозрюваний використовував так звану "темну мережу" (DarkNet), яка забезпечує анонімне спілкування в Інтернеті, обмін файлами. Чоловік скачував відеофайли та графічні зображення, які містять дитячу порнографію, та зберігав їх на гаджеті і персональному комп’ютері з жорстким диском обсягом один терабайт", — розповіла речниця обласної прокуратури.

У бердичівлянина провели санкціонований обшук та вилучили мобільний телефон і системний блок, де зберігалися каталоги з файлами та відеопродукція, що належить до дитячої порнографії.

Як сказала Тетяна Гоша, відповідний зміст і характер відео та зображень підтвердили результати комп'ютерно-технічної та мистецтвознавчої експертизи.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 301-1 Карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох роківКримінального кодексу України — умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та її умисному зберіганні, без мети збуту чи розповсюдження.

Факт протиправної діяльності викрила Житомирська обласна прокуратура спільно з поліцією Житомирщини за сприяння співробітників Національного агентства по боротьбі із злочинністю.

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