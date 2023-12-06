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Хмельницькі волонтери передали військовим шосту СТО на колесах
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Хмельницькі волонтери передали військовим шосту СТО на колесах

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Машина для військових хмельницький
СТО "Котигорошко" для Запорізького напряму, грудень 2023, Хмельницький. Фото: БФ "Авангард"

Хмельницькі волонтери відправили станцію технічного обслуговування "Котигорошко" на Запорізький напрям. Це шоста пересувна майстерня для ремонту автомобілів. На її створення витратили майже пів мільйона гривень.

Про це розповів член благодійного фонду "Авангард" Владислав Зайко.

За його словами, частина грошей для СТО була на рахунку фонду. За ці кошти придбали машину. Решту суми збирали паралельно, оснащуючи автомобіль необхідними комплектуючими.

Владислав Зайко каже, що пересувна СТО обладнана усім необхідним для швидкого ремонту машин у польових умовах. "Котигорошко" укомплектована вулканізаційним і зварювальним обладнанням, шиномонтажем, зарядно-пусковим устаткуванням та іншими інструментами. Крім того, машина має автономне живлення і можливість підключення до електромережі.

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Устаткування пересувної майстерні для ремонту автомобілів, грудень 2023, Хмельницький. Фото: БФ "Авангард"

СТО створювали упродовж двох місяців, каже Владислав Зайко: "Станція технічного обслуговування дає змогу хлопцям швидко полагодити машину, поміняти колеса, зробити інші необхідні технічні дії з автомобілем. Це унікальна можливість, коли на передовій функціонує пересувний комплекс для ремонту. Хлопці ними задоволені, тому що така технічна допомога їм дуже корисна і важлива. На передовій завжди є потреба у таких автомобілях".

Крім благодійного фонду "Авангард", до створення "Котигорошко" доєднались громадська організація "Валіза Добра" і Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, розповів чоловік.

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