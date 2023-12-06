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Жителі села неподалік Рівного скаржаться на запах ацетону від підприємства. Власник відповів
ЕКОЛОГІЯМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Жителі села неподалік Рівного скаржаться на запах ацетону від підприємства. Власник відповів

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Жителі двох вулиць у селі Бабин, що на Рівненщині, 5 грудня звернулися до голови тергромади, щоб виділити гроші на адвоката, аби відстоювати свої інтереси в суді. Місцеві неодноразово скаржилися на запах ацетону, який, на їхню думку, походить від підприємства "Мегапак-Захід", яке займається друком.

Власник підприємства "Мегапак-Захід" Юрій Шеремета водночас запевнив, що вони дотримуються екологічних норм та пройшли усі перевірки.

Позиція місцевих жителів

Жителька села Бабин Світлана Сергієнко зазначила, що люди, які проживають на вулицях Коцюбинського та Цукровиків, вважають джерелом запаху саме згадане підприємство

"Ми прийшли зі своїм наболілим питанням з хімічним заводом "Мегапак-Захід", який розташований неподалік від наших домівок. Ми прийшли до голови сільської ради спитати: «Скільки ми ще будемо мучитися, скільки нас буде травити пан Шеремета?». Скарги у тому, що йде у повітря ацетон і чадний дим, у хаті не можна відкрити вікно. Все частіше голова болить, тиск підіймається".

Конфлікт через завод у Бабені
Фото: Суспільне Рівне

Підприємство "Мегапак-Захід" розпочало свою діяльність у червні 2022 року. Воно займається друком на поліетилені, який потім використовують, зокрема, як пакування для хліба.

Такий вид діяльності вони задекларували в обласному департаменті екології, повідомив його очільник Володимир Захарчук.

Конфлікт через завод Мегапак Захід у Бабині
Фото: Суспільне Рівне

За словами Марини Войтович, вони хочуть, щоб з бюджету громади виділити гроші на адвоката, аби захищати свої інтереси:

"Влітку неможливо вийти на подвір'я, спекотно і запах загострюється. Навіть в садок ми діток вивести не можемо, бо в повітрі запах ацетону. Щоб погуляти, нам треба відійти від дому".

Конфлікт через завод
Фото: Суспільне Рівне

Бабин
Фото: Суспільне Рівне

Що каже голова громади

Місцева влада не має можливості повпливати на підприємця, який натомість висуває звинувачення у перешкоджанні діяльності, наголосив голови громади Володимир Бойко:

"Люди звинувачують сільську раду у бездіяльності, з іншої сторони підприємець звинувачує у тому, що я сказав. Я вчора їздив у РДА, бо мав проконсультуватися перед сьогоднішньою зустріччю. Почув таке: «Всі документи в порядку, всі експертизи в порядку, тому підстав щось вчиняти немає. Ви як сільська рада повноважень не маєте, ми як районна — теж, тому єдиний варіант, щоб люди у суді вирішували це питання»".

Голова громади пообіцяв винести на сесію питання щодо виділення грошей на правника, який представлятиме інтереси людей в суді.

голова Бабинської ТГ Володимир Бойко
Фото: Суспільне Рівне

Позиція власника підприємства

На думку власника "Мегапак-Захід" Юрія Шеремета, місцеві ставляться упереджено до його підприємства:

"Щоб владнати конфлікт, ми замовляли близько п'яти експертиз повітря. Вони показали, що ми нічого забруднюючого в атмосферу не даємо. Внаслідок того, що на нас надходили скарги, ОДА прийняла рішення про комплексну перевірку. Всі матеріали припису ми виконали, зробили все, що від нас вимагають, заплатили, тому я рахую це питання вичерпане".

Мегапак Захід Юрій Шеремета
Фото: Суспільне Рівне

Мегапак Захід
Фото: Суспільне Рівне

На момент перевірки екоінспецією та Держпродспоживслужбою у вересні-жовтні 2023 року, перевищення граничних норм викидів на підприємстві не виявили, повідомив Суспільному начальник обласного департаменту екології Володимир Захарчук.

Також він додав, що підприємство отримало штраф через те, що вони розпочали своє виробництво до того, як отримали дозвіл на викиди.

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