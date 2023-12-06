Атака "шахедами" та артобстріли: Як минула ніч у регіонах

5 грудня та у ніч на 6 грудня російські війська обстріляли 13 областей України. Росіяни вночі атакували Україну "шахедами". Ударні дрони збили, зокрема, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Дніпропетровщині та Одещині.

Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 Суспільному повідомили за даними обласних державних адміністрацій.

Кіровоградщина: сьогодні російські війська атакували область "шахедами". Наразі підтвердили про шість збитих дронів. Обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільних об‘єктів. На місці працюють відповідні служби.

Житомирщина: вночі під час повітряної тривоги сили ППО збили над територією області дрон-камікадзе. Внаслідок падіння уламків руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Дані щодо наслідків уточнюються.

Черкаська: під час нічної повітряної тривоги над територією області збито "шахед". Без потерпілих. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів (90 вибухів). Росіяни обстрілювали Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів, гранатометів, артилерії. Також зафіксовані у Новгород-Сіверському районі вибухи від ракет, запущених ймовірно із російського СУ-35 з повітряного простору РФ. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі війська РФ здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Дружбівська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Свеська громади.

На Середино-Будську громаду 4 міни скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, залізничну колію. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Запорізька: минулої доби окупанти завдали 151 удар по 24 населених пунктах області. 113 артобстрілів прийшлися по території Новотроїцького, Новоданилівки, Оріхова, Левадного, Полтавки, Чарівного, Червоного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

Війська РФ завдали авіаудару по Новоандріївці, 29 БПЛА-атак по Залізничному, Чарівному Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новодарівці, Новоіванівці, Левадному, Темирівці, Роботиному та Малим Щербакам, а також 8 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Гуляйпільського, Новодарівки, Малої Токмачки, Роботиного, Лук'янівського та Магдалинівки.

Під час артобстрілу поранення отримав 62-річний житель Оріхова. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина: вчора протягом дня російські війська з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, скинули боєприпас з БпЛА, атакували дронами-камікадзе.

Під російським вогнем були Нікополь і Марганецька громада. У районному центрі пошкоджена дев’ятиповерхівка. А ще понівечені будівлі та транспорт адміністративного закладу. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Люди не постраждали.

Від вечора війська РФ тричі обстрілювали Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені 4 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Побитий газогін. Загиблих та постраждалих немає.

Чотири безпілотники знищили оборонці з ПвК "Схід" над областю. Збили "шахеди" в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали понад 18 населених пунктів: Козача Лопань Харківського району, Нестерне, Білий Колодязь, Вовчанськ Чугуївського, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.

Авіаударів війська РФ завдали по Іванівці Куп’янського району.

У с. Козача Лопань відбувся обстрілом було пошкоджено газову трубу. Зруйнована амбулаторія. Є пошкодження приватних будинків, автомобілів. Постраждалих немає.

У с. Липці внаслідок вибуху дрона відбулось пошкодження газової труби з подальшим загорянням газу. Постраждалих немає.

Цієї ночі у с. Липці внаслідок вибуху дрона зруйновано приватний житловий будинок. Серед цивільних постраждалих немає.

Луганщина: війська РФ вдарили із двох боків – в районі Новоселівського та в Білогорівці, де декілька разів намагалися витіснити Сили оборони із займаних рубежів. Штурмували росіяни і Серебрянське лісництво – там бої відбуваються практично щодня. Авіація росіян застосовувалася у Стельмахівці та Білогорівці.

Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Невське та Білогорівка.

За добу окупанти здійснили 127 обстрілів (517 снарядів).

Донеччина: під вогнем окупантів минулої доби — 14 населених пунктів: Селидове, Авдіївка, Часів Яр, Курахове, с.Соловйове, с.Малинівка, с.Бердичі, с.Ласточкине, с.Миколаївка, с.Новокалинове, с.Дружба, с.Олексіївка, с.Торське, с.Богатир.

Пошкоджено 10 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), 2 будівлі технікуму, будівля гуртожитку, будівля Укрпошти, 2 адмінбудівлі, 4 цивільних автомобілі, службовий автомобіль, дитсадок, школа, лікарня.

На Донеччині за добу: одна людина загинула, 7 поранених.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім ударних БпЛА Shahed-131/136 та один розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА типу Shahed-131/136 в м. Очаків Очаківської громади виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку, яку було оперативно ліквідовано. Без постраждалих.

Також вночі війська РФ з артилерії обстріляли Очаків. Постраждалих немає.

Під час нічної атаки в м. Снігурівка внаслідок падіння уламків збитих БпЛА типу Shahed-131/136 виникло займання будівлі станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждалих немає.

Одещина: в районі острова Зміїний було знищено російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Також пізно ввечері була оголошена повітряна тривога. В області було чутно вибухи. Інформація уточнюється.

Херсонщина: за добу по області війська РФ здійснили 101 обстріл (510 снарядів), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (31 снаряд). Збито 3 повітряні цілі противника: БПЛА "шахед".

Росіяни поцілили у райони 34 населених пунктів області; медичну установу у Херсоні; гуманітарний склад, медичну установу та територію тракторної бригади у Бериславському районі.

З самого ранку російська армія вкрила вогнем центр Херсона. Окупанти вбили двох людей. Лікарі, які оперативно прибули на місце події, констатували смерть. Ще двоє отримали поранення. Серед загиблих — волонтер організації "Справжні". Його росіяни вбили у Міжнародний День волонтера.

Під російським вогнем опинився й медичний заклад. Легкі поранення отримали троє лікарів та працівник ІТ-відділу.

Також окупанти обстріляли житловий будинок у Велетенському. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 44-річна місцева жителька.

Опівночі, внаслідок обстрілу Херсона, травми середньої тяжкості отримав 72-річний чоловік.

За добу по області: 3 людини загинули, ще 7 — дістали поранення.