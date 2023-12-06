За останні три доби у травмпункті Хмельницької міської лікарні побільшало пацієнтів. По медичну допомогу звернулися 200 людей, з них 88 отримали вуличні травми. Через ожеледицю у 74 пацієнтів діагностували різні переломи.

Про це Суспільне Хмельницький розповів завідуючий відділенням Руслан Колєсніков.

З його слів, починаючи з неділі, третього грудня, коли на вулицях Хмельницького була ожеледиця, пацієнтів у міському травмпункті побільшало удвічі.

"Щодня до нас зверталося все більше людей. Якщо протягом третього грудня було на прийомі 64 людини, то у понеділок, 4 грудня, до нас звернулося вже 78 хмельничан", — розповів завідуючий.

Загалом за три доби в хмельницькому травмпункті прийняли 200 людей, з них 88 — з травмами, які були отримані на вулиці.

"Через ожеледицю переломів побільшало – їх діагностували у 74 людей. За три дні госпіталізували 10 пацієнтів", — зазначив Руслан Колєсніков.

Переломи, каже, отримують переважно люди старшого віку — 60-70 років. Найчастіше при ожеледиці падають на руку.

"Типовим при ожеледиці є падіння на витягнуту руку. Вдвічі більше людей мають травми руки, ніж нижньої кінцівки. Ламається або плечова кістка, або вивих плечової кістки. Ще частим є перелом променевої кістки в типовому місці. В більшості випадків ми її вправляємо, накладаємо пацієнту гіпс та відпускаємо додому", — додає лікар.

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