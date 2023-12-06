У Вікнянській сільській громаді Чернівецької області планують купити спорядження для військових. Йдеться, зокрема про індивідуальні комплекти флісових курток та балаклав, утеплених шкарпеток та маскувальних костюмів. Попередньо це вартуватиме понад 6 мільйонів гривень.
Про це йдеться у тендері на сайті Prozorro.
За умовами тендеру громада планує закупити для військових:
- 3 200 флісових курток;
- 1 500 флісових балаклав;
- 3 200 комплектів кофт та кальсонів;
- 3 200 тактичних шкіряних рукавиць;
- 1 800 плащів-накидок;
- 1 500 маскувальних костюмів;
- 1 500 пар утеплених бахіл;
- 3 200 пар утеплених шкарпеток.
Це мають бути речі, які відповідають стандартам Міністерства оборони.
Щоб закупити спорядження, сільрада оголосила тендер. Очікувана вартість закупівлі становила 7,4 мільйона гривень. Єдиною учасницею торгів стала підприємиця Оксана Григоряк, яка запропонувала поставити речі за понад 6,3 мільйона гривень. З нею мають намір укласти договір.
Якщо договір укладуть, підприємиця має доставити військову уніформу до 20 грудня.
Торік Вікнянська громада також закуповувала уніформу для військових. Зокрема, за 2,5 мільйони гривень купила флісові куртки та рукавиці, утеплені шкарпетки та тактичні рукавиці.
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