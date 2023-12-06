НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
У громаді на Буковині планують купити комплекти одягу для військових на понад 6 млн грн
Вторгнення Росії в УкраїнуЗСУМІСЦЕВА ВЛАДАТендерРегіони

У громаді на Буковині планують купити комплекти одягу для військових на понад 6 млн грн

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У громаді на Буковині планують купити комплекти одягу для військових на понад 6 млн грн
Фото ілюстративне. Джерело: storm.mvs.gov.ua

У Вікнянській сільській громаді Чернівецької області планують купити спорядження для військових. Йдеться, зокрема про індивідуальні комплекти флісових курток та балаклав, утеплених шкарпеток та маскувальних костюмів. Попередньо це вартуватиме понад 6 мільйонів гривень.

Про це йдеться у тендері на сайті Prozorro.

За умовами тендеру громада планує закупити для військових:

  • 3 200 флісових курток;
  • 1 500 флісових балаклав;
  • 3 200 комплектів кофт та кальсонів;
  • 3 200 тактичних шкіряних рукавиць;
  • 1 800 плащів-накидок;
  • 1 500 маскувальних костюмів;
  • 1 500 пар утеплених бахіл;
  • 3 200 пар утеплених шкарпеток.

Це мають бути речі, які відповідають стандартам Міністерства оборони.

Щоб закупити спорядження, сільрада оголосила тендер. Очікувана вартість закупівлі становила 7,4 мільйона гривень. Єдиною учасницею торгів стала підприємиця Оксана Григоряк, яка запропонувала поставити речі за понад 6,3 мільйона гривень. З нею мають намір укласти договір.

Якщо договір укладуть, підприємиця має доставити військову уніформу до 20 грудня.

Торік Вікнянська громада також закуповувала уніформу для військових. Зокрема, за 2,5 мільйони гривень купила флісові куртки та рукавиці, утеплені шкарпетки та тактичні рукавиці.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Відкриття меморіальних дошок у Збаражі
На Тернопільщині відкрили меморіальні дошки двом воїнам
На війні загинув Олександр Баб'як з Хмельниччини
На війні загинув Олександр Баб'як з Хмельниччини
"шахед"
Сили ППО вночі знищили 15 дронів-камікадзе з 18
Підлітки позують з бутафорською зброєю біля уявного блокпосту на Донеччині
У Луганську підлітків навчатимуть стріляти, працювати з БпЛА та засобами зв'язку
На початок