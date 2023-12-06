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"Україна не здається – завдяки вам": Залужний привітав військових з Днем ЗСУ
ЗалужнийЗСУЖиття

"Україна не здається – завдяки вам": Залужний привітав військових з Днем ЗСУ

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Фото: Telegram/Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військовослужбовців з професійним святом — Днем Збройних сил України.

Привітання опубліковане у Телеграм-каналі Залужного.

"Дорогі бойові побратими і посестри! Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога", — сказав він.

Головнокомандувач наголосив, що саме українські військовослужбовці, попри звання та посади, "стоять за майбутнє наших дітей".

"Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах ЗСУ. Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь — як би важко нам не було, але точно не буде соромно!" — сказав Залужний.

День Збройних сил України — святковий день на честь ЗСУ, встановлений постановою ВРУ 1993 року. Відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення 1991 року Закону України "Про Збройні сили України".

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