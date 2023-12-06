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"Йди за мною". Засудили москвича, який розстріляв цивільне авто на Ізюмщині під час окупації
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"Йди за мною". Засудили москвича, який розстріляв цивільне авто на Ізюмщині під час окупації

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&quot;Йди за мною&quot;. Засудили москвича, який розстріляв цивільне авто на Ізюмщині під час окупації
Відео з коптера. Валерія дивиться на дрон українських захисників, які намагаються вивести її на свої позиції. Чоловіка Валерії поранили російські військові. Червень, 2022. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

На Харківщині суд визнав винним 26-річного російського військового з Москви, який під час окупації Ізюмщини 23 червня 2022 року розстріляв цивільне авто з родиною, яке їхало евакуювати рідних з Бахмута.

Суд призначив росіянину 15 років позбавлення волі, повідомила пресслужба облпрокуратури.

"Окупант — мешканець м. Москва, старший лейтенант, командир 1-ої мотострілецької роти 1-ого мотострілецького батальйону БТГр 15 мотострілецького полку 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії Західного ВО (в/ч 31134)", — повідомили у прокуратурі.

Засуджений за розстріл цивільного авто на Ізюмщині влітку 2022 року
Засуджений за розстріл цивільного авто на Ізюмщині влітку 2022 року. Фото: поліція Харківщини

Що відомо про розстріл авто з родиною поблизу Великої Комишувахи

Подружжя з Донеччини поїхало на власному автомобілі Mazda до Бахмута, щоб евакуювати літніх хворих батьків. Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їхній автомобіль розстріляли російські військові.

"Жінка намагалась врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки. Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових", — сказано у повідомленні.

"Йди за мною". Засудили москвича, який розстріляв цивільне авто на Ізюмщині під час окупації
Дрон виводить потерпілу внаслідок обстрілу до позицій ЗСУ. Червень 2022 року. Фото: поліція Харківщини

За даними слідства, у цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги. Чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ.

Внаслідок обстрілу чоловік дістав черепно-мозкову травму, поранення грудної клітини та живота..

Як розслідували справу про обстріл авто на Ізюмщині

Правоохоронці оглянули місце події та вилучили всі речові докази після деокупації, повідомляє прокуратура

"Було встановлено місцеперебування БМП з 30-міліметровою гарматою, з якої окупанти обстріляли автомобіль. Також було вилучено 10 гільз від великокаліберного озброєння", — сказано у повідомленні.

Також перехопили розмову окупанта, який сказав дружині, розповідаючи про день, коли розстріляли авто: "Я сьогодні вбив людину".

Засуджений за розстріл цивільного авто на Ізюмщині росіянин влітку 2022 року
Засуджений за розстріл цивільного авто на Ізюмщині влітку 2022 року. Фото: поліція Харківщини

Як проходив суд та коли росіянин відбуватиме покарання

Судили російського військового заочно.

"Зібравши необхідну доказову базу, за зверненням прокурорів суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо воєнного російського злочинця за участі його адвоката та потерпілих", — повідомили у прокуратурі.

Москвича визнали винним за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, а також віддання наказу про вчинення таких дій, поєднаного з закінченим замахом на умисне вбивство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

"Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються", — пояснили у прокуратурі.

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