Російська армія упродовж 5 грудня 2023 року з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, протитанкових ракетних комплексів, танків, авіації та дронів, зокрема типу "Shahed", 101 раз обстріляла Херсонську область.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом за добу по території Херсонщини військові РФ випустили 510 снарядів, по Херсону — 31. Били по житлових кварталах населених пунктів області. Обстріляли територію тракторної бригади, влучили у гуманітарний штаб та медичний заклад у Бериславському районі. Ще одну медичну установу пошкодили у Херсоні, йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської збройної агресії за добу в області загинули троє людей, ще семеро, зокрема чотири медичних працівники, — поранені, повідомив Прокудін.

Що відомо про обстріли Херсонщини 5 грудня 2023 року

На Херсонському напрямку протягом доби військові РФ з авіації вдарили по Тягинці та Кринкам. З артилерії обстріляли Херсон.

Армія РФ обстріляла середмістя Херсона з артилерії. Загинув 48-річний чоловік та жінка, її особа встановлюється. Важкопораненого 59-річного містянина доставили до лікарні. Усі в момент атаки перебували на вулиці.

Внаслідок обстрілу військами РФ медичного закладу у середмісті Херсона травмовані четверо людей: двоє лікарів, акушерка і працівник одного з відділів. Вони отримали легкі поранення і не потребували госпіталізації.

Війська РФ обстріляли село Велетенське у Білозерській громаді. На власному подвірʼї загинула жінка.

У Херсоні внаслідок обстрілів РФ постраждали восьмеро людей. Двоє людей загинули, шестеро, зокрема чотири медичні працівники, — поранені.

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