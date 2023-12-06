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ВООЗ закликає підвищити податки на алкоголь і солодкі напої
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ВООЗ закликає підвищити податки на алкоголь і солодкі напої

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Алкоголь
Ілюстративне фото: pexels.com

Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала уряди усіх країн світу підвищити податки на алкоголь і солодкі напої, аби скоротити смертність через вживання алкоголю та нездорове харчування.

Про це йдеться у заяві організації.

Після вивчення ставок оподаткування ВООЗ заявила 5 грудня, що вважає середню світову ставку податку на "нездорові продукти" занадто низькою, тоді як такі товари, як вино, повністю звільнені від податків у деяких європейських країнах.

За даними організації, щорічно 2,6 мільйона людей помирають від вживання алкоголю і 8 мільйонів людей — через нездорове харчування. Фахівці заявляють, що вищі податки стимулюватимуть компанії виробляти більш здорові продукти.

"Оподаткування шкідливих для здоров’я продуктів сприяє зміцненню здоров’я населення. Це позитивно впливає на суспільство, зменшує кількість хвороб і ослаблення здоров’я, а уряди отримують дохід від надання державних послуг", – сказав директор ВООЗ зі зміцнення здоров’я Рюдігер Креч.

Він додав, що у випадку алкоголю — податки допоможуть запобігти насильству та дорожньо-транспортним травмам. У ВООЗ додали, що хоча 108 із 194 держав-членів уже вводять певні податки на газовані напої, на них припадає в середньому лише 6,6% ціни газованої води. Половина цих країн також оподатковує воду, що не рекомендовано організацією, зазначає ВООЗ.

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