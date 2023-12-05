У метро Харкова засвітили новорічну ялинку: офіційного відкриття не було

У Харкові зранку 6 грудня відкрили головну ялинку міста. Її засвітили на станції метро "Університет".
Додаткових урочистостей наразі не планували, повідомив речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.
Дивіться фоторепортаж Суспільне Харків з прикрашеної станції "Університет".
На станції "Історичний музей" встановили будинок святого Миколая, оленів та ялинку.
Що відомо про новорічні святкування в Харкові під час вторгнення РФ
У листопаді 2022 року стало відомо, що через повномасштабну війну на майдані Свободи у Харкові вперше не встановлюватимуть ялинки до новорічних свят.
19 грудня 2022 року головну ялинку Харкова засвітили на станції метро "Університет". У метро влаштували вистави для дітей.
У 2023 році 7 листопада харківські станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами та інсталяціями. Використали старі прикраси з Центрального парку, повідомив його речник Андрій Кравченко.
У 2023 році також не планують встановлювати ялинку на площі Свободи, повідомив міський голова Ігор Терехов.
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