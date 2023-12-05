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У метро Харкова засвітили новорічну ялинку: офіційного відкриття не було
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У метро Харкова засвітили новорічну ялинку: офіційного відкриття не було

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Ялинка, Харків, метро
На станції метро "Університет" у Харкові засвітили ялинку, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

У Харкові зранку 6 грудня відкрили головну ялинку міста. Її засвітили на станції метро "Університет".

Додаткових урочистостей наразі не планували, повідомив речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.

Дивіться фоторепортаж Суспільне Харків з прикрашеної станції "Університет".

У метро Харкова засвітили новорічну ялинку
На станції метро "Університет" у Харкові засвітили ялинку, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

У метро Харкова засвітили новорічну ялинку
На станції метро "Університет" у Харкові засвітили ялинку, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

У метро Харкова засвітили новорічну ялинку
На станції метро "Університет" у Харкові увімкнули святкову ілюмінацію, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

У метро Харкова засвітили новорічну ялинку: офіційного відкриття не було
На станції метро "Університет" у Харкові засвітили ялинку, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

У метро Харкова засвітили новорічну ялинку: офіційного відкриття не було
На станції метро "Університет" у Харкові увімкнули святкову ілюмінацію, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

На станції "Історичний музей" встановили будинок святого Миколая, оленів та ялинку.

У метро Харкова засвітили новорічну ялинку: офіційного відкриття не було
Будиночок Святого Миколая на станції метро "Історичний музей", Харків, 6 грудня 2023 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Що відомо про новорічні святкування в Харкові під час вторгнення РФ

У листопаді 2022 року стало відомо, що через повномасштабну війну на майдані Свободи у Харкові вперше не встановлюватимуть ялинки до новорічних свят.

19 грудня 2022 року головну ялинку Харкова засвітили на станції метро "Університет". У метро влаштували вистави для дітей.

У 2023 році 7 листопада харківські станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами та інсталяціями. Використали старі прикраси з Центрального парку, повідомив його речник Андрій Кравченко.

У 2023 році також не планують встановлювати ялинку на площі Свободи, повідомив міський голова Ігор Терехов.

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