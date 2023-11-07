Комунальники прикрасили станцію харківського метро "Наукова" новорічними гірляндами та орнаментами. Це одна з п'яти станцій, яку облаштують до свят.

Про це Суспільному розповів речник Центрального парку Андрій Кравченко. Для метро використовують прикраси з парку.

Працівники Центрального парку Харкова повісять гірлянди на п'ятьох станціях метро, 7 листопада 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

"Внаслідок повномасштабної війни немає можливості прикрасити парк і запросити сюди харків'ян, це небезпечно. Тому харків'яни впізнають усі оздоблення, які побачать. У 2022 році ці прикраси вже були на станціях метро, а також на алеях парку раніше", — каже Кравченко.

Речник Центрального парку Андрій Кравченко, Харків, 7 листопада 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Окрім прикрас у метро планують встановити новорічну ялинку, 7 листопада 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Працівники парку також прикрасять станції "Університет", "Історичний музей", "Південний вокзал". Ще одну станцію речник парку поки не називає.

"На станції "Наукова" вже змонтували мотиви на колонах і почали розташовувати проблискові гірлянди. Робота триватиме дві ночі, оскільки вдень метрополітен працює — немає можливості зайняти весь простір. Ми оздоблюємо колони, також встановлять декоративні інсталяції, щоб вже у грудні, коли настане свято Миколая, харків'яни відчули трошки атмосферу новорічного свята, і це допомогло їм покращити свій настрій, трошки забути про жахіття, яке нас оточує", — сказав Андрій Кравченко.

Станцію метро "Наукова" у Харкові мають прикрасити за дві ночі, 7 листопада 2023 року. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

За словами Кравченка, також у метро мають встановити новорічну ялинку.

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