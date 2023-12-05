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"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на свята з Одеси до Львова та Києва
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"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на свята з Одеси до Львова та Києва

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&quot;Укрзалізниця&quot; призначила додаткові поїзди на свята з Одеси до Львова та Києва
Потяг, фото ілюстративне. Фото: Мінінфраструктури/Facebook

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Одеси до Львова та Києва. Це пов'язано з "шаленим попитом" на білети у святкові дати.

Відповідну інформацію опублікували на сторінці відомства.

"Наші пасажири розпланували свої передріздвяні поїздки і розібрали майже всі місця в поїздах у напрямку Львова та гір", — йдеться у повідомленні.

Поїзд №167/168 Одеса — Львів відправлятиметься зі Львова 23, 30 грудня та 5, 14 січня о 7:23 та прибуватиме до Одеси о 18:14. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 8:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Поїзд №115/116 Київ — Одеса відправлятиметься з Києва 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 8:00 та прибуватиме до Одеси о 18:58. Зворотно, з Одеси, поїзд відправлятиметься в ті ж дати об 11:09 та прибуватиме до Києва о 20:42.

В "Укрзалізниці" також нагадали, що пересадки доступні навіть в межах одного поїзда, а поїздка з пересадкою між двома поїздами може в окремих випадках коштувати дешевше прямого рейсу — в тому числі користуючись можливістю обрати різний клас місць на різні проміжки шляху.

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