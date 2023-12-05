Вночі мороз, вдень тепло: якою буде погода на Херсонщині 6 грудня

Херсоні та області протягом 6 грудня передбачається хмарна з проясненнями погода, без опадів.

Про це в Telegram повідомив Херсонський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер буде північно-східний 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень — 0-5° тепла, йдеться в повідомленні

У Херсоні також вдень буде тепло, повідомляє гідрометцентр. Вночі температура коливатиметься від 2° до 4° морозу, вдень — від 1° до 3° тепла.

Раніше у гідрометцентрі повідомили, що у зв'язку із затоком холодного арктичного повітря на Херсонщині протягом трьох днів з 4 по 6 грудня очікують різке зниження температури.

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