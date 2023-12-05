Новорічна ялинка в Миргороді, Лубнах та Кременчуці: чи встановлюватимуть

У Лубенській та Миргородській громадах встановлювати штучну ялинку не планують, натомість почали це роботи у Кременчуці.

Чи буде ялинка у Миргороді

Новорічну ялинку поки у місті Миргород встановлювати не планують. Про це Суспільному розповів голова громади Сергій Соломаха. Остаточного рішення щодо цього ще у ТГ не ухвалювали.

"По настрою людей я бачу, що ми не будемо встановлювати ялинку. Я бачив на деяких ресурсах місцевих, що створюють обговорення цього питання. Щоб люди масово висловлювали бажання встановити ялинку, такого не має. А бажання, аби її не ставили, - є. Тому поки не плануємо, ще й у цілях безпеки. Минулого року ми ялинку також не ставили", - розповів Суспільному голова Миргородської громади Сергій Соломаха.

За словами Соломахи, Миргородська громада має штучну ялинку для встановлення. Її висота – вісім метрів. Уперше таку ялинку поставили 2018-го року. Цей проєкт реалізували за програмою "Громадський бюджет". Тоді на це спрямували близько 200 тисяч гривень з бюджету Миргородської громади.

Чи буде ялинка у Кременчуці

У Кременчуцькій громаді 5 грудня розпочали встановлення головної ялинки міста, розповіла Суспільному речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник.

Вона – на площі Перемоги. Іграшки та гірлянди використовуватимуть минулорічні, сама ялинка штучна. Її щороку встановлюють у місті з 2010-го року.

Новорічна ялинка в Кременчуці в попередні роки. Кременчуцька міська рада

"Із бюджету громади на головну ялинку Кременчука ніякі гроші не витрачатимуть. Ця ялинка в нас була придбана ще давно. Гроші на ілюмінацію та її живлення спрямують місцеві меценати. Ми чекали рішення Ради оборони області. Тільки після цього почали її встановлювати", - розповіла Суспільному речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник.

Нині у Кременчуці вже встановили каркас. Коли повністю завершать монаж та чи буде відкриття ялинки, поки не відомо.

Чи буде ялинка у Лубнах

У Лубнах встановлювати штучну ялинку не будуть. У місті 5 грудня прикрасили живу, яка росте на проспекті Володимирському. Про це розповіла Суспільному заступниця міського голови Ірина Харченко.

Новорічна жива ялинка у Лубнах. Мозамбік Медіа

"Жодної копійки на неї з бюджету ми не витратили. Біля неї ми поставили старі куби, минулорічні іграшки. Гірлянди не буде, підсвічуватися вона не буде. У нас у парку було достатньо красунь, щоб прикрасити. Вона скромно прикрашена своїми силами, і зроблено це тільки для дітей. Чи буде відкриття якесь, ми ще не вирішили", - розповіла заступниця міського голови Ірина Харченко.

До повномасштабного вторгнення новорічну ялинку у Лубнах прикрашали на майдані Володимирському. На металевому каркасі закріплювали живі ялинки. Її висота була понад 20 метрів.

Чи буде ялинка у Полтаві

У Полтаві планують встановити новорічну ялинку, оскільки рада оборони області це рішення погодила. Вона хочуть розташувати як зазвичай на площі біля театру імені Гоголя. Профінансують монтаж та демонтаж громадська організація "Підприємці Полтавщини", раніше розповідав Суспільному її голова Євген Дикань. Відповідний лист отримали в канцелярії Полтавської міської ради 4 грудня.

Висота новорічної ялинки становить 22 метри. Нових іграшок та гірлянд цього року не закупляли. Востаннє це робили 2017 та 2018.

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