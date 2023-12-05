Упродовж жовтня-листопада в Житомирській області на грип та ГРВІ захворіли близько 70 000 людей, три з половиною тисячі з яких — на COVID-19. Епідпоріг захворюваності на ГРВІ в області перевищений на 28%.

Про це в коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Лутай.

Найвищий рівень захворюваності фіксують у Бердичівському, Звягельському і Житомирському районах.

"Станом на п'яте грудня — це 48-ий тиждень епідсезону з гострих респіраторних вірусних інфекцій — у нас захворіли 9129 людей, що на 4% більше, ніж за попередній тиждень. Ми фіксуємо подальше зростання захворюваності. При такому рівні активності епідемічного процесу рекомендовані обмежувальні заходи — рішення щодо запровадження цих заходів мають приймати органи місцевого самоврядування", — розповіла Тетяна Лутай.

Тетяна Лутай. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

За словами епідеміологині, щотижня в області госпіталізують майже 200 людей. Переважно це хворі на COVID-19. З початку епідсезону від COVID-19 померли 11 людей. Аби запобігти ускладненням хвороби, лікарі рекомендують робити щеплення як від грипу, так і від COVID-19.

"Коли говоримо про вакцинацію від COVID-19, то маємо на увазі наявність трьох щеплень. Додаткові бустерні дози також дуже бажані. Вакцинація не захищає від зараження, але вона захищає людину від важкого перебігу та летальних випадків", — каже Тетяна Лутай.

Тетяна Лутай. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Заступниця медичного директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Перчик розповіла, що симптоми ГРВІ і COVID-19 схожі —висока температура, загальна слабкість, ломота, кашель, закладеність носа, ринорея. Лікування має бути симптоматичним.

"Тепле пиття, жарознижуючі препарати залежно від віку, протикашльові засоби. Якщо симптоми тривають більше 5-6 днів, треба дивитися, чи не з'являються якісь ускладнення. Вірусна інфекція лікується без антибіотиків, але якщо приєднується бактеріальна інфекція у вигляді отитів, синуситів, бронхітів або пневмоній, то там вже за протоколами йде приєднання антибактеріальної терапії", — сказала Галина Перчик.

Галина Перчик. Фото: Тетяна Іскоростенська/Суспільне Житомир

Другий тиждень поспіль на Житомирщині понад 60 % хворих — діти до 17 років. За минулий тиждень захворіли 5129 дітей. Наразі навчальні заклади Житомира працюють у звичному режимі.

"Ні, на карантин не зачиняємося. Ми робимо профілактичні заходи — аби канікулярний період для дітей пройшов не у лікарнях і у ліжках, потрібно робити все для профілактики захворювань. І ці профілактичні заходи повинні бути зроблені і в садочку, і вдома. І треба, щоб ніхто з хворих не ходив на заходи", — розповіла заступниця директора департаменту освіти Житомирської міськради Світлана Ковтуненко.

Світлана Ковтуненко. Житомир, 25 липня 2023 року. Фото: Леонід Харшан для Суспільне Житомир

Раніше Суспільне повідомляло, що Житомирщина увійшла до трійки областей України, де перевищений епідпоріг на грип та COVID-19, тому можуть вводитися певні обмежувальні протиепідемічні заходи.

У коментарі Суспільному завідувачка відділу епіднагляду Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Лутай розповіла, що хоча показники захворюваності нині перевищують епідеміологічний поріг, проте навантаження на медичну систему не таке, як було в період пандемії COVID-19. Разом з тим, Житомирська область прийшла до високого рівня інтенсивності епідемічного процесу при ГРВІ.

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