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На Київщині провели тренінг з першої допомоги при надзвичайних ситуаціях
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На Київщині провели тренінг з першої допомоги при надзвичайних ситуаціях

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На Київщині провели тренінг з першої допомоги при надзвичайних ситуаціях
Тренінг "Перша допомога при надзвичайних ситуаціях". Фото: КП "Муніципальна варта" Ірпінської міської ради/Facebook

На Київщині Муніципальна варта і Добровольче формування міської територіальної громади №1 провели для жителів Ірпінської громади дводенний тренінг з першої допомоги при надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомили в Ірпінській муніципальній варті.

На Київщині провели тренінг з першої допомоги при надзвичайних ситуаціях
Фото: КП "Муніципальна варта" Ірпінської міської ради/Facebook

Зазначається, що учасники відпрацьовували симуляційні сценарії. Після першої спроби разом з інструкторами обговорювали помилки, після чого симуляції проводилися повторно. Під час занять учасники ознайомились і відпрацювали:

  • алгоритм дій (загальні принципи і послідовність)
  • огляд місця події і техніка безпеки
  • оцінка стану постраждалого
  • виклик екстрених служб
  • критичні кровотечі (виявлення і зупинка)
  • дихальні шляхи, контроль дихання
  • серцево-легенева реанімація (дорослі, діти, немовля)
  • запобігання гіпотерміїВнутрішня температура тіла менша 35 °C. Симптоми прогресують від тремтіння та млявості до сплутаності свідомості, коми та смерті
  • десмургіяРозділ хірургії, який вивчає види пов'язок, покази та протипокази до застосування та методи їх накладання, догляду
  • загальні травми, опіки, переломи
  • прийом ГеймліхаПоштовхи, натиски на живіт — процедура першої допомоги, яка використовується при перекритті верхніх дихальних шляхів сторонніми предметами, епілепсіяХронічний розлад мозкової діяльності, характерною ознакою якого є раптові судомні та/або безсудомні напади, що повторюються
  • евакуація, транспортування постраждалого
  • аптечка першої допомоги (склад).
На Київщині провели тренінг з першої допомоги при надзвичайних ситуаціях
Фото: КП "Муніципальна варта" Ірпінської міської ради/Facebook

"Практичні навики вкрай важливі, адже правильні дії в перші хвилини значно підвищують виживання постраждалого. А чітке розуміння алгоритму дій допоможе в екстреній ситуації врятувати більшу кількість постраждалих",— йдеться у повідомленні.

Про інші подібні тренінги організатори повідомлятимуть у соцмережах. Запити на тренінги можна залишати за посиланням.

Що відомо про тренінги в Києві в умовах війни

У Києві можна записатись на безкоштовне одноденне навчання з підготовки до національного спротиву. У липні у столиці провели перше таке безоплатне навчання. Тренінг організували за участі працівників Департаменту муніципальної безпеки КМДА і 5 волонтерів із досвідом бойових дій. Навчання проводять у будні та вихідні дні, але для участі потрібно зареєструватись.

Влітку 2022 року в київському метро проводили безпекові тренінги. Рятувальники, сапери, медики і психологи ДСНС розповідали, де сховатися від обстрілу, як облаштувати укриття та надавати першу домедичну допомогу.

З огляду на попит тренінги з домедичної допомоги на станціях метро вирішили проводити кожну третю п'ятницю місяця. А Червоний Хрест вчить надавати першу допомогу тваринам.

На базі громадських просторів VcentrіHUB проводять тренінги, де навчають надавати психологічну підтримку і домедичну допомогу.

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