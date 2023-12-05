На Київщині провели тренінг з першої допомоги при надзвичайних ситуаціях

На Київщині Муніципальна варта і Добровольче формування міської територіальної громади №1 провели для жителів Ірпінської громади дводенний тренінг з першої допомоги при надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомили в Ірпінській муніципальній варті.

Фото: КП "Муніципальна варта" Ірпінської міської ради/Facebook

Зазначається, що учасники відпрацьовували симуляційні сценарії. Після першої спроби разом з інструкторами обговорювали помилки, після чого симуляції проводилися повторно. Під час занять учасники ознайомились і відпрацювали:

алгоритм дій (загальні принципи і послідовність)

огляд місця події і техніка безпеки

оцінка стану постраждалого

виклик екстрених служб

критичні кровотечі (виявлення і зупинка)

дихальні шляхи, контроль дихання

серцево-легенева реанімація (дорослі, діти, немовля)

запобігання гіпотермії

десмургія

загальні травми, опіки, переломи

прийом Геймліха , епілепсія

, евакуація, транспортування постраждалого

аптечка першої допомоги (склад).

Фото: КП "Муніципальна варта" Ірпінської міської ради/Facebook

"Практичні навики вкрай важливі, адже правильні дії в перші хвилини значно підвищують виживання постраждалого. А чітке розуміння алгоритму дій допоможе в екстреній ситуації врятувати більшу кількість постраждалих",— йдеться у повідомленні.

Про інші подібні тренінги організатори повідомлятимуть у соцмережах. Запити на тренінги можна залишати за посиланням.

Що відомо про тренінги в Києві в умовах війни

У Києві можна записатись на безкоштовне одноденне навчання з підготовки до національного спротиву. У липні у столиці провели перше таке безоплатне навчання. Тренінг організували за участі працівників Департаменту муніципальної безпеки КМДА і 5 волонтерів із досвідом бойових дій. Навчання проводять у будні та вихідні дні, але для участі потрібно зареєструватись.

Влітку 2022 року в київському метро проводили безпекові тренінги. Рятувальники, сапери, медики і психологи ДСНС розповідали, де сховатися від обстрілу, як облаштувати укриття та надавати першу домедичну допомогу.

З огляду на попит тренінги з домедичної допомоги на станціях метро вирішили проводити кожну третю п'ятницю місяця. А Червоний Хрест вчить надавати першу допомогу тваринам.

На базі громадських просторів VcentrіHUB проводять тренінги, де навчають надавати психологічну підтримку і домедичну допомогу.