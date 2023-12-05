На Київщині провели тренінг з першої допомоги при надзвичайних ситуаціях

На Київщині Муніципальна варта і Добровольче формування міської територіальної громади №1 провели для жителів Ірпінської громади дводенний тренінг з першої допомоги при надзвичайних ситуаціях.
Про це повідомили в Ірпінській муніципальній варті.
Зазначається, що учасники відпрацьовували симуляційні сценарії. Після першої спроби разом з інструкторами обговорювали помилки, після чого симуляції проводилися повторно. Під час занять учасники ознайомились і відпрацювали:
- алгоритм дій (загальні принципи і послідовність)
- огляд місця події і техніка безпеки
- оцінка стану постраждалого
- виклик екстрених служб
- критичні кровотечі (виявлення і зупинка)
- дихальні шляхи, контроль дихання
- серцево-легенева реанімація (дорослі, діти, немовля)
- запобігання гіпотерміїВнутрішня температура тіла менша 35 °C. Симптоми прогресують від тремтіння та млявості до сплутаності свідомості, коми та смерті
- десмургіяРозділ хірургії, який вивчає види пов'язок, покази та протипокази до застосування та методи їх накладання, догляду
- загальні травми, опіки, переломи
- прийом ГеймліхаПоштовхи, натиски на живіт — процедура першої допомоги, яка використовується при перекритті верхніх дихальних шляхів сторонніми предметами, епілепсіяХронічний розлад мозкової діяльності, характерною ознакою якого є раптові судомні та/або безсудомні напади, що повторюються
- евакуація, транспортування постраждалого
- аптечка першої допомоги (склад).
"Практичні навики вкрай важливі, адже правильні дії в перші хвилини значно підвищують виживання постраждалого. А чітке розуміння алгоритму дій допоможе в екстреній ситуації врятувати більшу кількість постраждалих",— йдеться у повідомленні.
Про інші подібні тренінги організатори повідомлятимуть у соцмережах. Запити на тренінги можна залишати за посиланням.
Що відомо про тренінги в Києві в умовах війни
У Києві можна записатись на безкоштовне одноденне навчання з підготовки до національного спротиву. У липні у столиці провели перше таке безоплатне навчання. Тренінг організували за участі працівників Департаменту муніципальної безпеки КМДА і 5 волонтерів із досвідом бойових дій. Навчання проводять у будні та вихідні дні, але для участі потрібно зареєструватись.
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