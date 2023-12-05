У Дніпрі до 25 грудня встановлять кілька міських ялинок. Святкові локації розташовуватимуться у різних районах міста, розповів Суспільному секретар міськради Олександр Санжара.

За його словами, ялинки будуть у парку імені Шевченка, у сквері "Прибережний" та у сквері імені Олександра Усачова на Лівому березі. Відкриють також фотозону на площі Успенській.

"Встановлюватимуться ялинки, придбані містом у минулих роках. Також коштом місцевих підприємців та меценатів, деякі з них вже зголосилися. З бюджету цьогоріч ні на ялинки, ні на жодні нові прикраси кошти не виділяються", — сказав Олександр Санжара.

Чи будуть це "живі" ялинки, а чи штучні дерева — посадовець поки не готовий відповісти.

Він також зазначив, що якщо хтось з бізнесменів захоче розмістити чи прикрасити хвойне дерево в якомусь з районів міста, має звернутися до міськради за узгодженням і подбати про техніку безпеки.

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