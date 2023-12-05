У Тернополі встановлюють найбільшу в Україні шопку

У церкві святого Апостола Петра в Тернополі розпочали встановлювати різдвяну шопку.

Про це Суспільному повідомив працівник церкви, брат Трифон.

"Це вже традиція, бо кожного року встановлюється шопка. Тому ми запросили наших парафіян, допомагають лицарі Колумба, дяки, брати і столярі".

Трифон. Фото: Суспільне Тернопіль

Традиційно у центрі шопки буде селище Вифлеєм, де народився Ісус Христос, а також інші біблійні сюжети про життя Господа.

Встановлення шопки. Фото: Суспільне Тернопіль

Готову шопку тернополяни та гості міста побачать на Різдво. Брат Трифон розповів, що нового планують встановити цього року.

Встановлюють шопку у церкві Апостола Петра. Фото: Суспільне Тернопіль

"Будемо зображати, як проходить Різдво воїнів в окопах, що до них також приходить Господь і вони святкують, будемо зображати українську сім’ю в вишиванках, за столом, бо ми є Францискани, будемо наших трьох братів зображати. Також встановимо три замки. Відкриття шопки відбудеться на саме свято Різдва, то буде святковий час, пройде сім служб. Між службами можна буде прийти до церкви, подивитися, зробити фотографії".

Встановлення найбільшої в Україні шопки. Фото: Суспільне Тернопіль

Шопку в церкві апостола Петра встановлюють 18 років поспіль.