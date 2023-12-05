На війні з РФ загинули військові з Рівненщини Олександр Мікуліч, Олександр Чиж з Сарненської громади та Олександр Васерук — із Зарічненської.

Про це повідомили у Facebook місцевих громад.

Олександр Мікуліч

Олександр Мікуліч — житель села Костянтинівка, 1995 року народження. Солдат десантно-штурмової бригади був мобілізований до лав ЗСУ у вересні 2023 року.

За інформацією Сарненської міської ради, чоловік загинув 28 листопада під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Прощання та поховання відбудуться 6 грудня. Кортеж прямуватиме у Сарнах вулицями Костопільська — Варшавська у село Костянтинівка:

10:30 – в’їзд в місто Сарни з сторони міста Рівне;

11:00 – прощання вдома, село Костянтинівка;

12:00 – чин похорону в церкві;

13:00 – поховання на кладовищі в селі Костянтинівка.

Олександр Чиж

Олександр Чиж, 1976 року народження, проживав у селі Одринки. Солдат гірсько-штурмової бригади мобілізувався до лав ЗСУ у вересні 2023 року.

Як повідомили у Сарненській міській раді, чоловік загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Прощання та поховання відбудуться 6 грудня. Кортеж прямуватиме за маршрутом:

10:30 – в’їзд в місто Сарни з сторони міста Рівне;

11:40 – прощання вдома у селі Одринки;

13:00 – чин похорону в церкві;

14:00 – поховання на кладовищі в селі Одринки.

Олександр Васерук

39-річний Олександр Васерук — уродженець селища Зарічне. Мінометник помер 27 листопада 2023 року на Запоріжжі, повідомила Зарічненська громада.

На 6 грудня анонсували повернення тіла кортежем місії "На щиті". Орієнтовний час прибуття в громаду — 12:00. Чим похорону розпочнеться 7 грудня об 11:00 від будинку, де проживав чоловік. Про можливі зміни в часі повідомлять додатково.

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