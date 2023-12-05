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"Почав тицяти дитині у руки гранату": що у суді розповідають потерпілі про утримування їх у підвалі школи у Ягідному
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"Почав тицяти дитині у руки гранату": що у суді розповідають потерпілі про утримування їх у підвалі школи у Ягідному

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Російський військовий зайшов до підвалу і почав тицяти дитині у руки гранату. Так пригадує мати двох дітей Тетяна Веселовська перебування у підвалі школи в Ягідному, що біля Чернігова. Туди після окупації села на початку березня 2022-го росіяни зігнали всіх його жителів. Жінка каже: її дитина досі це згадує. Наразі у Чернігівському районному суді продовжують розгляд справи про порушення військовими РФ законів та звичаїв ведення війни. За жорстоке поводження з цивільними заочно судять 15 військових, які безпосередньо причетні до утримування людей у підвалі. Наразі із 368 потерпілих допитали пів сотні. Більше читайте у матеріалі.

Що згадують потерпілі про перебування у підвалі школи

Ольга Матвієнко пригадує березень 2022-го у Ягідному. Росіяни окупували село на початку місяця. Усіх його жителів під прицілами автоматів зігнали до підвалу.

"Все закрито, духота, дихати нічим. Тільки кожному лавка і все. І почалися наші страждання. Це жах. Це не можна передати. Просто. Побули ми в пеклі і не знали, що буде завтра, як буде, що буде", — згадує потерпілий Володимир Губаренко.
"Почав тицяти дитині у руки гранату": що потерпілі розповідають на суді про утримування їх у підвалі школи у Ягідному
Володимир Губаренко. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Почав тицяти дитині у руки гранату": що у суді розповідають потерпілі про утримування їх у підвалі школи у Ягідному
Утримання людей росіянами у підвалі школи. ФОТО: очевидців

Вільно виходити на вулицю люди не могли – лише з дозволу, кілька разів на день по 5-10 хвилин. Крім того, згадують потерпілі, російські військові самі спускалися до підвалу.

"Я стала свідком такої ситуації, ми вже були заснули, і зайшов, він чи п’яний був, ну це був не росіянин, може тувинець, він із гранатою зайшов до нас у кімнату, що він хотів – я не знаю, почав дитині тикати у руки гранату, вона покотилася, діти полякались дуже, кричали. Моя дитина досі це згадує. Ми всі полякалися", — каже потерпіла Тетяна Веселовська.
"Почав тицяти дитині у руки гранату": що потерпілі розповідають на суді про утримування їх у підвалі школи у Ягідному
Тетяна Веселовська. ФОТО: Суспільне Чернігів

Тетяна говорить: води намагалися не пити, щоб не ходити в туалет.

"Було таке, що нас десь на 1,5 доби закрили, у нас кімната величезна, ми хочемо всі в туалет сходити. Стояло два відра, а нас 160 чи 170 було в цій кімнаті, ці відра повні, ми не можемо сходити в туалет. Уже такий сморід".

"Поступово в нас життя згасало"

Тетяна Веселовська згадує, їм критично не вистачало їжі. Вага її тоді була 47 кілограмів.

"Голодні, холодні, знесилені. Кисневе голодування пішло, тому що задуха страшенна була. Поступово в нас життя згасало, ми вже це відчували. Бачили по руках, які вже стали – одні кістки. Вже було таке: марення, свідомість втрачаєш, не було вже сили ніякої встати і піти, піднятися", — розповіла Ольга Матвієнко.

"Почав тицяти дитині у руки гранату": що потерпілі розповідають на суді про утримування їх у підвалі школи у Ягідному
Ольга Матвієнко. ФОТО: Суспільне Чернігів

За чотири тижні у підвалі померли 10 людей. Загалом силою утримували 368 цивільних, серед них 69 неповнолітніх.

"У нас у кімнаті ще померла одна бабуся, вона так і переночувала з нами, з дітьми, тому що вночі вони не дозволили її винести і помер один дідусь, він взагалі просто з’їхав з глузду. Це було страшно дивитись, тому що були такі думки, що ми тут зараз усі побожеволіємо. Він роздягнувся повністю, став кричати. Він буквально на очах у дітей, у всіх, це ми бачили, помер", — розповідає Тетяна Веселовська.
"Почав тицяти дитині у руки гранату": що потерпілі розповідають на суді про утримування їх у підвалі школи у Ягідному
Судять заочно російських військових. ФОТО: Суспільне Чернігів

На наступних засіданнях продовжуватимуть допит потерпілих. Скільки ще часу може тривати розгляд цієї справи – невідомо, сказав прокурор Сергій Крупко.

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