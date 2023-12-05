У Катерининському храмі у Чернігові 5 грудня прощалися з двома бійцями, які загинули на фронті: гранатометником Анатолієм Бібіком та старшим солдатом Павлом Пилипеєм.

Анатолій Бібік. ФОТО: Ольга Бібік

Анатолій Бібік 1965 року народження. Для нього повномасштабне вторгнення росіян в Україну стало другою війною у житті. З 1983 по 1985 роках чоловік воював в Афганістані.

Про це розповіла його донька, депутатка обласної ради та легкоатлетка й учасниця Олімпійських ігор Ольга Бібік. За її словами, 24 лютого 2022 року батько пішов воювати добровольцем.

Ольга Бібік. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Він доброволець, він навіть нічого не сказав матері, він просто пішов з квартири в перший день повномасштабного вторгнення, і просто нікому нічого не сказав. Ні дітям, ні дружині. Просто пішов добровольцем воювати. Він обороняв Чернігів зі сторони Новоселівки, потім його перевели в Авдіївський район".

За словами Ольги Бібік, її батько Анатолій загинув 30 листопада на Авдіївському напрямку під час виконання бойового завдання. Ольга розповідає, він був справжньою опорою для їх родини.

"Батько, він дуже надійний. Це та людина, котра заслуговує всі звання цього світу. Таких людей дуже мало. Не те що він батько мій, він така людина, все для матері робив, здобував гроші, працював на всіх роботах світу, щоб ми нічого не потребували. Я уся така татова доня дуже була, і залишаюсь. Він зі мною дуже багато возився, якісь жарти, гумор".

Прощання з Анатолієм Бібіком та Павлом Пилипеєм. ФОТО: Суспільне Чернігів

Старший солдат Павло Пилипей народився 16 січня 1983 року у Чернігові. З 1990 по 2000 роки навчався в місцевій школі №2, а з 2000 по 2001 роки у ПТУ №18 на зварювальника. Протягом 2001-2002 років проходив строкову військову службу у лавах ЗСУ. Завчасно закінчив Чернігівський кооперативний технікум за спеціальністю "юрист". Протягом 2002-2004 років проходив службу за контрактом в одному з військових підрозділів Чернігівщини. Потім служив у міліції кінологом.

З 2015 по 2020 роки знову проходив військову службу за контрактом у Чернігові. Брав безпосередню участь в АТО на сході держави у 2016-2017 роках. Після закінчення контракту працював за кордоном. З перших днів повномасштабної війни став на захист Батьківщини, брав активну участь в обороні Чернігова, після цього у складі одного з підрозділів військової частини А4062 боронив Україну на посаді стрільця. Загинув 28 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали бійця на кладовищі "Яцево".

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