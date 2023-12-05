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Оформлювали соціальну допомогу: двоє жителів Рівненщини стали жертвами шахраїв
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Оформлювали соціальну допомогу: двоє жителів Рівненщини стали жертвами шахраїв

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Двоє жителів Рівненщини намагалися отримати соціальні виплати від Польщі та України й втратили 90 тисяч гривень.

Про це 5 грудня повідомили у пресслужбі поліції в Рівненській області.

Зі слів пресофіцерки поліції Катерини Загурської, жертвою шахраїв стала жителька Острозької громади, яка хотіла отримати соцдопомогу з Польщі:

"Вона побачила повідомлення про можливість отримати соціальну допомогу в одній із груп у Viber. Перейшла за посиланням на сайт, на якому ввела номер платіжної картки, після чого їй одразу ж зателефонували нібито з банку і сказали повідомили чотири цифри, які необхідно ввести для підтвердження".

Жінка втратила 63 895 гривень, додала пресофіцерка.

28 тисяч гривень втратив і костопільчанин, який розраховував на державну допомогу:

"На його мобільний телефон у Viber надійшло повідомлення із посиланням. Перейшовши за лінком, увів номер банківської картки, після чого йому зателефонував незнайомець, якому житель Костополя продиктував чотиризначний пароль", — зазначила Катерина Загурська.

Також вона наголосила, що працівники банку ніколи не запитують у громадян номер карти, термін її дії чи чотиризначний код підтвердження. Це — конфіденційні дані.

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