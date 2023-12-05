Прилуцька громада отримала три комплекти системи оповіщення – гучномовці та блоки управління на суму 419 тисяч гривень. Громада перемогла у конкурсі грантів.

Зі слів заступника міського голови Сергія Чміля, вже встановили перший комплект на одному із дахів у центральній частині міста та тестують його.

Сергій Чміль. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Потужність даного комплекту 300 ватів звукового навантаження. Звукові динаміки направлені на три мікрорайони – на Заудаївський мікрорайон, військове містечко і мікрорайон Дослідний", — розповів Сергій Чміль.

Інші два комплекти мають встановити у мікрорайоні "273 квартал" та в районі ліцею №6. Зі слів Чміля, остаточне рішення має ухвалити міська комісія ТЕБ та НС.

З гучномовців лунатиме не тільки звук сирени, а і голосове сповіщення.

"Згідно з державними стандартами, коли повітряна тривога розпочинається, йде – «Увага всім» і звучить сирена, потім через дві хвилини 40 секунд йде голосове сповіщення «Увага. Повітряна тривога. Пройдіть у найближче укриття!», і по завершенню тривоги також включається сирена, звучить до 50 секунд, іде голосове сповіщення «Відбій повітряної тривоги»", — пояснив посадовець.

Він також сказав, що дана система розроблена в Україні та підключена до загальної мережі, тому буде вмикатися автоматично та в разі необхідності працюватиме без енергоживлення до 24 годин.

"В разі збою її можна запустити й в ручному режимі. В ній встановлені додаткові акумулятори живлення: немає світла по місту, чи в мікрорайоні, де вона буде стояти, акумулятори можуть протягом доби запускати сирену".

Нова система оповіщення працюватиме паралельно з тою, що вже існує, сказав Чміль.

"Цю систему поки що ніхто не прибирає, вони будуть, як резервні. В перспективі ми плануємо розробити й поставити більше вже нових блоків оповіщення. На наступний рік будем планувати ще залучення інвестицій, участі в грантах, щоб позабюджетними коштами по максимуму нам залучити й встановити на додаткових місцях".

Всі три комплекти мають встановити до кінця цього року.

Олена Канавець. ФОТО: Суспільне Чернігів

Як розповіла Суспільному головна спеціалістка з інвестиційної діяльності Олена Канавець, це обладнання місто отримало завдяки відбору до другого етапу конкурсу грантів "Людський вимір: інклюзивні дані для стабільності та розвитку" та за фінансування Міжнародної організації з міграції (МОМ), Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади та Фонду розвитку громадських організацій "Західноукраїнський ресурсний центр".

Співфінансування із міського бюджету не передбачалося.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.