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На Полтавщині попрощаються із Геннадієм Тараненком, який загинув на війні
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬРегіони

На Полтавщині попрощаються із Геннадієм Тараненком, який загинув на війні

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Геннадій Тараненко
Геннадій Тараненко. Фото: Пирятинська громада

Геннадій Тараненко із Полтавської області загинув під час захисту України від російського вторгнення. Це сталося на Донеччині.

Геннадій Тараненко загинув 28 листопада 2023-го сталося це під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Донецької області. Військовий мав звання солдат. Проживав у селі Заріччя Пирятинської громади. Йому було 40 років. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

"На захист батьківщини був призваний 18 жовтня 2023 року. Був гранатометником десантно-штурмового батальйону. У загиблого залишилося двоє братів, один з яких теж захищає Україну", — повідомили на сайті Пирятинської громади.

З військовим попрощаються 6 грудня у Пирятині.

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