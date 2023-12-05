На Луганському напрямку загинув 24-річний лейтенант Дмитро Лесич

30 листопада поблизу села Діброва на Луганщині загинув лейтенант НГУ з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, Дмитро Лесич з позивним "Вайт".

Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

Дмитро Лесич народився 29 вересня 1999 року. У 2022 році закінчив Одеську юридичну академію. З початком війни 24 лютого він вступив до ТРО, а 26 лютого минулого року став служити в Національній гвардії України.

Дмитро був випускником соціально-правового факультету Національного університету "Одеська юридична академія" та мав у планах стати правозахисником, проінформували в департаменті освіти й науки Одеської ОВА. До повномасштабного вторгнення він працював юристом в Одеському обласному центрі патріотичного виховання та організації дозвілля дітей та молоді.

"Він запам’ятався відповідальним, щирим, чесним, справжнім громадянином своєї країни. Незважаючи на зовсім юний вік, багато зробив для патріотичного руху Одеси і ніколи не залишався осторонь жодних важливих подій", — зазначили у повідомленні.

У студентські роки Дмитро був активним та небайдужим громадянином, брав участь у багатьох акціях прямої дії, мирних зібраннях та акціях протесту в Одесі, розповів його колега Максим Попов:

"Розмірковуючи про майбутнє, Дмитро казав наступне: "Наразі я повністю поглинутий військовими справами та тим, чим живе зараз мій підрозділ. Однак, у ті вільні хвилини, які я маю аби задуматись над майбутнім, я хотів би продовжити свою кар’єру юриста і в майбутньому адвоката, продовжити займатись улюбленою справою, тобто займатись правом".

Поховають бійця 6 грудня в рідному місті. У нього залишилися батьки та брат.

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