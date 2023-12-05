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На Хмельниччині стартував обмін ламп розжарювання на енергоощадні
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На Хмельниччині стартував обмін ламп розжарювання на енергоощадні

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На Хмельниччині стартував обмін ламп розжарювання на енергоощадні
Фото: Суспільне Хмельницький

На Хмельниччині відсьогодні, 5 грудня, у сільських та пересувних відділеннях "Укрпошти" стартував обмін ламп розжарювання та "згорівших" світлодіодних на нові енергоощадні.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла операційна директорка південно-західного регіону "Укрпошти" Олена Дорошенко.

За її словами, нині у відділеннях Хмельниччини майже мільйон нових енергоощадних ламп.

"Сто тисяч із них залишились після першого етапу обміну, який тривав з 29 січня по травень 2023. Тоді необхідною умовою обміну було принести справні лампи розжарювання до відділення. Зараз робити це пенсіонерам — не обов’язково. Їм потрібно мати із собою паспорт, код та пенсійне посвідчення", — сказала Олена Дорошенко.

Як розповіла директорка, якщо людина не брала участь у першому етапі обміну, вона може звернутися до будь-якого відділення поштового зв’язку області. Але в такому випадку потрібно мати з собою п’ять ламп на обмін.

У Хмельницькому обмін ламп на енергоощадні розпочнуть після 12 грудня, говорить Олена Дорошенко.

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Що відомо про урядову програму обміну ламп розжарювання

  • Уряд затвердив програму для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи за підтримки ЄС. Про це йдеться в постанові “Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням”. Її ухвалили на засіданні Кабміну 10 січня 2023 року.
  • Згідно з постановою передбачається, що українці матимуть змогу обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних (LED) ламп двох типів цоколю ламп Е27 та Е14. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС. Програма розпочнеться в кінці січня, масовому запуску буде передувати бета-тестування реєстрації на обмін ламп у застосунку “Дія”. Після його завершення проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.
  • Проєкт реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу. Він впроваджується як один з інструментів енергоефективності, які дозволяли б вистояти під час енергокризи та забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години. Відтоді, як РФ почала обстрілювати об’єкти української енергетичної інфраструктури, Україна відчуває брак генерації та розподілення електроенергії. За даними НЕК “Укренерго” 40-60% енергії споживається домогосподарствами. Водночас за даними Міненерго України, приватні домогосподарства все ще використовують значну кількість ламп розжарювання.

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