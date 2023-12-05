На Хмельниччині стартував обмін ламп розжарювання на енергоощадні

На Хмельниччині відсьогодні, 5 грудня, у сільських та пересувних відділеннях "Укрпошти" стартував обмін ламп розжарювання та "згорівших" світлодіодних на нові енергоощадні.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла операційна директорка південно-західного регіону "Укрпошти" Олена Дорошенко.

За її словами, нині у відділеннях Хмельниччини майже мільйон нових енергоощадних ламп.

"Сто тисяч із них залишились після першого етапу обміну, який тривав з 29 січня по травень 2023. Тоді необхідною умовою обміну було принести справні лампи розжарювання до відділення. Зараз робити це пенсіонерам — не обов’язково. Їм потрібно мати із собою паспорт, код та пенсійне посвідчення", — сказала Олена Дорошенко.

Як розповіла директорка, якщо людина не брала участь у першому етапі обміну, вона може звернутися до будь-якого відділення поштового зв’язку області. Але в такому випадку потрібно мати з собою п’ять ламп на обмін.

У Хмельницькому обмін ламп на енергоощадні розпочнуть після 12 грудня, говорить Олена Дорошенко.

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Що відомо про урядову програму обміну ламп розжарювання