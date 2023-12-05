На Донеччині загинув військовослужбовець із села Яблуниця, що на Івано-Франківщині, Петро Жіляк. Воїн вважався зниклим безвісти з жовтня 2022 року.

Про це у коментарі Суспільному розповів староста села Назарій Поляк.

За його словами, Петро Жіляк народився 17 червня 1999 року в Яблуниці. Був єдиним сином у батьків.

У вересні 2022 хлопець підписав контракт на військову службу. 16 жовтня цього ж року Петро Жіляк загинув у селі Опитне на Донеччині.

2 грудня 2023 року надійшло підтвердження, що воїна ідентифікували за допомогою ДНК.

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