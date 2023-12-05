НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Понад рік вважався зниклим безвісти. На Франківщині поховають військового Петра Жіляка
СМЕРТЬВторгнення Росії в УкраїнуЗСУРегіони

Понад рік вважався зниклим безвісти. На Франківщині поховають військового Петра Жіляка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Петро Жіляк понад рік вважався зниклим безвісти
Фото: сторінка у facebook Поляницької сільської ради

На Донеччині загинув військовослужбовець із села Яблуниця, що на Івано-Франківщині, Петро Жіляк. Воїн вважався зниклим безвісти з жовтня 2022 року.

Про це у коментарі Суспільному розповів староста села Назарій Поляк.

За його словами, Петро Жіляк народився 17 червня 1999 року в Яблуниці. Був єдиним сином у батьків.

У вересні 2022 хлопець підписав контракт на військову службу. 16 жовтня цього ж року Петро Жіляк загинув у селі Опитне на Донеччині.

2 грудня 2023 року надійшло підтвердження, що воїна ідентифікували за допомогою ДНК.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
На фронті загинув військовослужбовець з Одещини
На фронті загинув військовослужбовець з Одещини
Сумська область, поховання військовослужбовця Сергій Храмойкіна.
На Сумщині провели в останню путь молодшого сержанта Сергія Храмойкіна
&quot;Він міг тричі загинути на війні&quot;: у Чернігові поховали військового Дмитра Єршова
"Він міг тричі загинути на війні": у Чернігові поховали військового Дмитра Єршова
На війні загинув закарпатець Богдан Гостев
На війні загинув закарпатець Богдан Гостев
На початок