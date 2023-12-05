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На Буковині іспит з водіння відтепер можна скласти в одному сервісному центрі: там збільшили кількість камер та машин
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На Буковині іспит з водіння відтепер можна скласти в одному сервісному центрі: там збільшили кількість камер та машин

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З 1 грудня у Чернівецькій області практичні та теоретичні іспити з водіння можна скласти лише в одному сервісному центрі, розташованому в Чернівцях. Так хочуть досягнути більшої прозорості при складанні іспитів.

Про це в коментарі Суспільному сказав керівник регіонального сервісного центру МВС у Чернівецькій області Василь Душинський.

За його словами, у Чернівецькій області запрацював пілотний проєкт "Прозорі іспити". Скласти іспити для отримання водійського посвідчення можна лише у сервісному центрі, що на вулиці Руській, 248М в Чернівцях. До цього в області скласти іспити можна було у п'яти сервісних центрах. Центри у районах продовжують працювати, там можна отримати послуги з реєстрації та перереєстрації авто, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія, вибракування транспортного засобу.

Також із сервісних центрів, які раніше працювали у районах, перевели адміністраторів. Тепер вони можуть приймати іспити у сервісному центрі в Чернівцях.

"З 1 грудня замість трьох адміністраторів, які приймали практичний іспит, стало дев'ять. Один адміністратор може за день охопити 18 слотів. Тобто можемо прийняти 150-160 іспитів за день", — каже Василь Душинський.

Також сервісний центр вдвічі збільшив кількість машин для складання іспитів, зараз це 7 авто. Залучають також і навчальні автомобілі.

У Чернівецькій області іспит з водіння можна скласти в одному сервісному центрі, там збільшили кількість камер та машин
Клас, де складають теоретичні іспити. Фото: Facebook/Сервісні центри МВС в Чернівецькій області

Клас, де приймають теоретичний іспит, оснащений чотирма камерами, які записують звук та зображення. Це унеможливлює втручання екзаменатора у процес іспиту, оскільки у камер немає сліпих зон.

"У нас є 10 комп'ютерів, тож на день можемо генерувати по 150 слотів, але здають максимум 70 людей", — каже Душинський.

За його словами, теоретичний іспит з першого разу зазвичай складає третина людей, а практичний — 20%. Після невдалої спроби іспити можна перескладати безліч разів впродовж часу, коли діє свідоцтво від автошколи. Таке свідоцтво на теорію дійсне 1 рік, на практику — 2 роки.

Записатися на складання іспитів можна онлайн за посиланням.

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