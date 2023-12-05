На Полтавщині на острові залишились без догляду понад 50 тварин: що відомо

На острові Вишняки поблизу села Світлогірське Кобеляцької громади перебувають понад 50 тварин. Вони жили там разом із жінкою, яка померла 3 грудня. Нині зооволонтери намагаються евакуювати тварин.
Про це Суспільному 5 грудня повідомила представниця гуманістичного руху UAnimals у Полтаві Людмила Хоменко.
За словами Людмили, на острові залишились 43 коти та 6 собак, а також кури та гуси. Останніх заберуть сусіди. Ще 5 котів заберуть в притулок у Дніпрі та двох – сусіди.
"У нас нині йдуть переговори з UAnimals як нам евакуювати тварин. Тому що там вода і нам потрібен човен такий як в ДСНС, по-іншому до тварин ми не дістанемося. Вони там всі не стерилізовані, тому відразу як доставимо їх в Полтаву перевіримо та проведемо стерилізацію, а далі будемо шукати їм домівки", — додала Людмила Хоменко.
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