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Кошти, отримані від реалізації дорогоцінних металів з необлікованих мікросхем, спрямують до держбюджету — Міноборони
МІНОБОРОНИУКРАЇНАБюджетВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаПолітика

Кошти, отримані від реалізації дорогоцінних металів з необлікованих мікросхем, спрямують до держбюджету — Міноборони

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Плата з дорогоцінними металами
Плата з дорогоцінними металами. Фото: Міноборони

Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони України спрямує до держбюджету кошти від продажу дорогоцінних металів, які будуть отримані шляхом переробки необлікованих мікросхем, виявлених у військовій частині на Житомирщині.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що оціночна вартість дорогоцінних металів — 65,66 мільйона гривень. Виявлене майно знову поставлене на облік. Найближчим часом Управління планує укласти відповідні контракти на його переробку зі спеціалізованими підприємствами.

"Очікуємо, що роботи за контрактами завершать до березня 2024 року. Втім, ці терміни можуть бути подовжені у випадку ухвалення правоохоронними органами рішення щодо долучення цього майна як речових доказів у відповідному кримінальному провадженні", — йдеться у повідомленні.

Остаточна вартість дорогоцінних металів буде визначена на підставі висновку акредитованої лабораторії, додали у Міноборони.

"Надалі отримані від реалізації металів кошти, згідно з нормативами, встановленими НБУ, будуть спрямовані до державного бюджету та спеціального фонду Міноборони у пропорціях: для золота та платинових металів — 80% і 20%, срібла – 50% і 50% відповідно", — пояснили у відомстві.

30 листопада Управління спільно з Департаментом аудиту Міноборони виявило в одній з військових частин Житомирщини 50 тонн обладнання (блоки від апаратури засобів автоматизованого зв’язку) з мікросхемами, що містять золото, срібло та метали платинової групи. В ході перевірки було встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Матеріали внутрішнього аудиту будуть передані в правоохоронні органи для надання правової оцінки дій частини команди та притягнення його до відповідальності.

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