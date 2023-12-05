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У Верховинській громаді на Івано-Франківщині оголосили дні жалоби за загиблим воїном Миколою Семчуком
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У Верховинській громаді на Івано-Франківщині оголосили дні жалоби за загиблим воїном Миколою Семчуком

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У Верховинській громаді на Івано-Франківщині оголосили дні жалоби за загиблим воїном Миколою Семчуком
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У Верховинській громаді, що на Івано-Франківщині, 6 та 7 грудня оголосили днями жалоби за загиблим військовослужбовцем Миколою Семчуком.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Верховинської селищної ради.

У дні жалоби на знак скорботи на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій приспустять Державний прапор України з чорною стрічкою. Окрім цього, скасують розважальні заходи та заборонять розважальну музику у кафе та ресторанах.

Скорботний кортеж з тілом загиблого Миколи Семчука вирушить 6 грудня о 12:00 з Кривопільського перевалу до стели Героїв України у селищі Верховина, де о 12:30 відбудеться поминальна панахида за полеглим воїном.

Що відомо про Миколу Семчука

Микола Семчук народився 21 липня 2004 року. Жив у селищі Верховина.

У липні 2023 року добровольцем вступив у лави полку "Азов". Проходив військовий вишкіл у Києві. Микола Семчук загинув 30 листопада 2023 року поблизу Сєвєродонецька Луганської області.

У нього залишилися батьки, молодша сестра і старший брат, який зараз воює у Збройних силах України. Тато Миколи Семчука теж воював, його нещодавно демобілізували.

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