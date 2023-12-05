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У Києві працюватимуть 150 офіційних ялинкових ярмарків: адреси
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У Києві працюватимуть 150 офіційних ялинкових ярмарків: адреси

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ялинковий ярмарок, ялинка
Фото: КМДА

Придбати легальну ялинку в Києві можна буде до кінця грудня на 150 офіційних точках продажу.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

У КМДА зазначають, що на стихійних ринках ялинки продають без документів, тож такі дерева можуть бути шкідливими. Хвойні з офіційних ярмарків вирощували на спеціальних плантаціях в лісництвах.

Як відрізнити офіційний ярмарок із продажу хвойних дерев від стихійного:

  • на офіційних точках продажу кожне новорічне дерево має ідентифікаційну бирку з цифровим номером, за яким можна перевірити легальність походження дерева;
  • майданчик має бути належно облаштованим і розміщуватися за адресою відповідно до переліку сезонних ярмарків.
У Києві працюватимуть 150 легальних ялинкових ярмарків: адреси
Фото: Держекоінспекція Столичного округу

Повний перелік локацій з ярмарками, які поступово запрацюють у столиці:

Голосіївській район:

  • вул. Антоновича, 115 і перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
  • вул. Самійла Кішки, 5;
  • вул. Степана Рудницького, 6-А;
  • вул. Васильківська, 8;
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1);
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 2);
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2");
  • просп. Академіка Глушкова, 22-Б;
  • просп. Академіка Глушкова, 31-А;
  • вул. Метрологічна, 19;
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофанівський").

Дарницький район:

  • вул. Архітектора Вербицького, 16;
  • вул. Братства тарасівців, 9;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
  • вул. Здолбунівська, 2;
  • вул. Михайла Драгоманова, 14;
  • просп. Петра Григоренка, 9;
  • просп. Петра Григоренка, 26;
  • просп. Петра Григоренка, 41-43;
  • вул. Ялтинська, 5-А;
  • вул. Ялтинська, 5-Б;
  • вул. Олени Пчілки, 2;
  • вул. Олександра Мішуги, 2;
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
  • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Григоренка;
  • Харківське шосе, 57;
  • вул. Срібнокільська, 5-Б (з'їзд із просп. Григоренка та просп. Миколи Бажана — станція метро "Позняки");
  • вул. Срібнокільська, 13;
  • Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус");
  • вул. Бориса Гмирі, 1.

Деснянський район:

  • вул. Каштанова, 7;
  • вул. Рональда Рейгана, 2;
  • вул. Рональда Рейгана, 4;
  • вул. Рональда Рейгана, 8;
  • вул. Рональда Рейгана, 21;
  • просп. Червоної Калини, 2;
  • просп. Червоної Калини, 6;
  • просп. Червоної Калини, 15;
  • просп. Червоної Калини, 26;
  • просп. Червоної Калини, 40;
  • просп. Червоної Калини, 42;
  • просп. Червоної Калини, 44;
  • просп. Червоної Калини, 47;
  • просп. Червоної Калини, 60/10;
  • просп. Червоної Калини, 75/2;
  • просп. Червоної Калини, 97;
  • вул. Оноре де Бальзака, 60;
  • вул. Оноре де Бальзака, 94;
  • вул. Радунська, 3;
  • вул. Радунська, 26/1;
  • вул. Милославська, 10-А;
  • вул. Миколи Закревського, 61/2;
  • вул. Електротехнічна, 2;
  • вул. Електротехнічна, 4;
  • вул. Електротехнічна, 6;
  • вул. Електротехнічна, 8;
  • вул. Миропільська, 2;
  • вул. Шолом-Алейхема, 10-А;
  • вул. Шолом-Алейхема, 17;
  • вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
  • просп. Лісовий, 28/41;
  • просп. Лісовий, 39;
  • просп. Лісовий, 16;
  • станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
  • станція метро "Чернігівська".

Дніпровський район:

  • бульв. Ігоря Шамо, 2/7;
  • вул. Андрія Малишка, 4-А;
  • вул. Івана Миколайчука, 9;
  • вул. Миропільська, 25;
  • вул. Райдужна, 4;
  • вул. Юрія Шумського, 1;
  • просп. Павла Тичини, 7;
  • просп. Соборності, 2/1;
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського;
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського.

Оболонський район:

  • вул. Дніпроводська, 1;
  • вул. Зої Гайдай, 2;
  • пл. Петропавлівська, 2;
  • просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
  • просп. Володимира Івасюка, 46;
  • вул. Семена Скляренка, 17;
  • вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;
  • просп. Оболонський, 1-Б;
  • просп. Оболонський, 52-А;
  • просп. Оболонський, 45/28;
  • вул. Героїв Дніпра, 30;
  • вул. Героїв Дніпра, 32;
  • вул. Героїв Дніпра, 41;
  • вул. Йорданська, 17;
  • вул. Героїв полку "Азов", 3;
  • вул. Героїв полку "Азов", 12;
  • вул. Герої полку "Азов", 34;
  • вул. Олександра Архипенка, 6-А;
  • площа Оболонська, 6 (локація № 1);
  • площа Оболонська, 6 (локація № 2);
  • просп. Литовський, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовського, ¾.

Печерський район:

  • бульв. Миколи Міхновського, 25;
  • бульв. Миколи Міхновського, 30/1;
  • вул. Велика Васильківська, 107.

Подільський район:

  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);
  • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);
  • вул. Вишгородська, 21/6;
  • вул. Вишгородська, 45 (біля магазина "Варус");
  • вул. Івана Виговського, 18;
  • вул. Світлицького, 23;
  • вул. Світлицького, 30/20;
  • просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);
  • просп. Василя Порика, 5 (розподільча смуга);
  • просп. Василя Порика, 13;
  • вул. Наталії Ужвій, 12;
  • просп. Правди, 12-А (біля магазина "АТБ");
  • просп. Правди, 45;
  • просп. Правди, 47;
  • просп. Правди, 58 (ТЦ "Орнамент");
  • просп. Правди, 66 (локація № 1);
  • просп. Правди, 66 (локація № 2);
  • просп. Свободи, 2;
  • просп. Свободи, 28;
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20;
  • вул. Кирилівська, 122;
  • вул. Тираспільська, 49;
  • вул. Межигірська — ріг вул. Верхній Вал (розподільча смуга);
  • вул. Сергія Данченка, 1.

Святошинський район:

  • бульв. Кольцова, 13;
  • бульв. Кольцова, 14-Л;
  • бульв. Кольцова, 15;
  • вул. Зодчих, 2/58;
  • вул. Зодчих, 46;
  • вул. Зодчих, 62;
  • вул. Ірпінська, 76-80;
  • вул. Сім’ї Стешенків, 7;
  • вул. Василя Стуса, 20;
  • вул. Академіка Булаховського, 30;
  • ріг вул. Академіка Єфремова та просп. Палладіна (розподільча смуга);
  • перетин вулиць Підлісної та Генерала Наумова.

Солом'янський район:

  • вул. Митрополита Василя Липківського, 3;
  • бульв. Чоколівський, 20;
  • бульв. Чоколівський, 19-21;
  • просп. Повітрофлотський, 18/2;
  • вул. Солом’янська, 39.

Шевченківський район:

  • вул. Юрія Іллєнка, 1;
  • вул. Данила Щербаківського, 56;
  • ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва;
  • вул. Парково-Сирецька, 10.

У Києві напередодні Різдва і Нового року посилили патрулювання лісопаркових господарств, щоб не допустити самовільних вирубок хвойних дерев.

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