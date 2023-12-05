Американець Крейг Леслі вісім місяців волонтерить на залізничному вокзалі Львова. Він допомагає евакуйованим з прифронтових регіонів, збирає гуманітарну допомогу, а ще — вивчає українську мову та пише книжку про Україну.

У волонтерському штабі Крейг допомагає пакувати гуманітарну допомогу для нужденних. А також – зустрічає пасажирів, котрі приїжджають до Львова з прифронтових регіонів.

"Я допомагаю евакуйованим біля потягу. Допомагаю нести їхні речі, дістатися куди потрібно. Я слідую за натовпом, оскільки я хоч і вивчаю українську з викладачем, але говорю ще зовсім трохи. Отож я слідую за людьми, які розмовляють українською і кажу: "Йдемо!". Також показую прибулим, де розташоване поштове відділення. Там вони можуть отримати пакет допомоги", — розповідає Крейг.

Крім волонтерства, розповідає Крейг, він разом з іншими письменниками готує до друку книжку про Україну, яка називається "У країні крові та соняшників". А також вивчає українську мову.

До Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, Суспільне поспілкувалося із Крейгом Леслі про допомогу українцям.