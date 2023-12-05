Служба безпеки розслідує колабораційну діяльність призначених російськими окупантами "виконувача обов’язків голови адміністрації Лисичанська "ЛНР" та його так "заступника".

Про це повідомили в 3 управлінні ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За даними слідства, влітку 2023 року ці посади добровільно обійняли колишній директор шахти імені Мельникова та начальник ЖЕКу №1. Ці підприємства наразі не працюють, бо знищені представниками окупаційних адміністрацій.

Як зазначили в СБУ, ці колаборанти активно співпрацюють з росіянами: допомагають утверджувати окупаційний режим та імітують для пропагандистських медіа "відновлення" Лисичанська та його інтеграцію до РФ.

Їм повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Чоловікам загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без.

У СБУ також повідомили про завершення розслідування щодо низки інших зрадників та колаборантів з Лисичанська.

Зокрема, на розгляді в судах перебувають матеріали завершених кримінальних проваджень щодо попереднього "керівника" окупаційної адміністрації Лисичанська, "заступниці голови" окупаційної адміністрації міста, "начальника управління ЖКХ" та "начальника пожежної частини-59 Лисичанського відділу МНС "ЛНР". Їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

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