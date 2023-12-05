Росіяни планують скоротити фінансування окупованої Луганщини — Лисогор

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни збираються скоротити фінансування та наказали місцевим адміністраціям готуватись, або скорочувати видатки самотужки.

Про це розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Пішла проблематика з фінансуванням. Тому що влада Росії перерахувала і вирішила, що забагато витрачає на тимчасово окупованих територіях і почала урізати бюджет", — повідомив Артем Лисогор.

Місцевим адміністраціям на окупованих територіях наказали або відмовлятись від коштів самостійно, або готуватись до того що упродовж трьох місяців фінансування скоротять "згори", додав очільник ОВА.

Брак фінансів, за словами Лисогора, це додаткова проблема до відсутності опалення, світла та газу на тимчасово окупованих територіях.

У населених пунктах області, які підконтрольні Україні, ситуація складна: обстріли постійні.

"По деокупованих населених пунктах Луганщини більше 560 "прильотів" по території. Сподіваємось, це не на довго, сподіваємось що наші воїні відтіснять ворога, люди не можуть знаходитись під такими обстрілами", — розповів Артем Лисогор.

На підконтрольній території Луганської області наразі знаходиться 65 людей, які відмовляються виїжджати попри важкі бої та обстріли.

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