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13 нових шкільних автобусів передали у громади Чернігівщини: скільки коштів витратили
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13 нових шкільних автобусів передали у громади Чернігівщини: скільки коштів витратили

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13 нових шкільних автобусів передали у громади Чернігівщини: скільки коштів витратили
ФОТО: В'ячеслав Чаус

Для громад Чернігівщини закупили 13 нових шкільних автобусів.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.

За словами посадовця, автобуси будуть обслуговувати дітей Батуринської, Борзнянської, Новобасанської, Новобілоуської, Сухополов’янської, Талалаївської, Тупичівської, Козелецької, Корюківської, Киселівської, Куликівської та Любецької громад.

Огляд автобуса на Чернігівщині
Огляд нового автобуса. ФОТО: В'ячеслав Чаус

Автобуси закупили в рамках співпраці держави та місцевого самоврядування: освітня субвенція — 28 мільйонів гривень та співфінансування з громад — майже 11 мільйонів.

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