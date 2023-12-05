Для громад Чернігівщини закупили 13 нових шкільних автобусів.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.

За словами посадовця, автобуси будуть обслуговувати дітей Батуринської, Борзнянської, Новобасанської, Новобілоуської, Сухополов’янської, Талалаївської, Тупичівської, Козелецької, Корюківської, Киселівської, Куликівської та Любецької громад.

Огляд нового автобуса. ФОТО: В'ячеслав Чаус

Автобуси закупили в рамках співпраці держави та місцевого самоврядування: освітня субвенція — 28 мільйонів гривень та співфінансування з громад — майже 11 мільйонів.

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