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Вінничанка відшиває для військових чохли для касок та кікімори
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Вінничанка відшиває для військових чохли для касок та кікімори

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Вінничанка відшиває для військових чохли для касок та кікімори
Волонтерка Галина Власійчук відшиває для українських захисників чохли для касок та кікімори. Фото: Суспільне Вінниця

Галина Власійчук з Хмільника, що на Вінниччині, відшиває для українських захисників чохли для касок та кікімори. До повномасштабного вторгнення жінка очолювала експериментальний цех на швейній фабриці. Нині допомагає військовим з дому.

У січні 2022-го Галина Власійчук вийшла на пенсію, з того часу вирішила допомагати армії.

"Я кравець, то мені це не важко робити, бо це моя робота. Пройшла всі ланки від швачки, то так і вирішила, що я можу це робити", — пояснила волонтерка.

Волонтерство
Фото: Суспільне Вінниця

Для виготовлення чохла використовує камуфляжну тканину, резинки та сітки. Їх нині дуже потребує.

Волонтерство
Фото: Суспільне Вінниця

Аби нашити якнайбільше маскувальних костюмів жінка залучає інших волонтерок. Ті, в себе вдома виготовляють різні елементи кікімор — вона ж їх зшиває в єдиний виріб.

"Процес цей складний, бо працює багато людей. Я по деталях розкроїла, передала дівчатам у сусідні села. Вони в себе вдома все зробили й віддають мені назад і я зшиваю усе докупи", — розповіла волонтерка.

Волонтерство
Фото: Суспільне Вінниця

Всього, за словами волонтерки, виготовили та передали оборонцям понад 200 чохлів та кікімор.

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