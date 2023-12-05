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Де у Чернівецькій області можна легально купити ялинку в лісівників
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Де у Чернівецькій області можна легально купити ялинку в лісівників

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Де у Чернівецькій області можна легально купити ялинку в лісівників
Світлина ілюстративна. Фото: Unsplash

У Чернівецькій області у трьох лісгоспах продаватимуть новорічні дерева. Зокрема, ялину, ялицю та сосну.

Про це повідомили на сторінці обласної ради у Facebook.

Ялинки можна буде офіційно купити у Берегометі, Банилові та Путилі за адресами:

  • Берегомет, вулиця Вижницька, 122. Контактний номер телефону — 0969746844;
  • Путила, вулиця Тараса Шевченка, 3-Б. Контактний номер телефону — 0972216489;
  • село Банилів, Банилівське лісництво. Контактний номер телефону — 0964389998.

У Путильському лісництві у коментарі Суспільному сказали, що продавати новорічні дерева почнуть цього тижня. Ціна на ялинки висотою до одного метра там становить 145 гривень, а на дерева до двох метрів — 155 гривень.

На кожній ялинці має бути бирка зі штрих-кодом, а у продавця – документи на рослину. Перевірити легальність можна з телефону через додаток Ялинка.info або через веб-сайт за посиланням. Потрібно ввести номер з етикетки дерева і сервіс покаже необхідну інформацію.

Новорічні ялинки та сосни заготовляються на спеціальних плантаціях або ж під час рубок формування і оздоровлення лісів. Термін вирощування складає 4-8 років.

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