Де у Чернівецькій області можна легально купити ялинку в лісівників

У Чернівецькій області у трьох лісгоспах продаватимуть новорічні дерева. Зокрема, ялину, ялицю та сосну.
Про це повідомили на сторінці обласної ради у Facebook.
Ялинки можна буде офіційно купити у Берегометі, Банилові та Путилі за адресами:
- Берегомет, вулиця Вижницька, 122. Контактний номер телефону — 0969746844;
- Путила, вулиця Тараса Шевченка, 3-Б. Контактний номер телефону — 0972216489;
- село Банилів, Банилівське лісництво. Контактний номер телефону — 0964389998.
У Путильському лісництві у коментарі Суспільному сказали, що продавати новорічні дерева почнуть цього тижня. Ціна на ялинки висотою до одного метра там становить 145 гривень, а на дерева до двох метрів — 155 гривень.
На кожній ялинці має бути бирка зі штрих-кодом, а у продавця – документи на рослину. Перевірити легальність можна з телефону через додаток Ялинка.info або через веб-сайт за посиланням. Потрібно ввести номер з етикетки дерева і сервіс покаже необхідну інформацію.
Новорічні ялинки та сосни заготовляються на спеціальних плантаціях або ж під час рубок формування і оздоровлення лісів. Термін вирощування складає 4-8 років.
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