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Річард Бренсон заявив, що більше не інвестуватиме у Virgin Galactic — й акції компанії впали
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Річард Бренсон заявив, що більше не інвестуватиме у Virgin Galactic — й акції компанії впали

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Річард Бренсон заявив, що більше не інвестуватиме у Virgin Galactic — й акції компанії впали
Британський бізнесмен Річард Бренсон під час візиту до Києва. 29 червня 2022 р. Фото: virgin.com

Британський бізнесмен Річард Бренсон заявив, що не планує більше інвестувати більше грошей у компанію з космічного туризму Virgin Galactic, оскільки в неї вже "достатньо коштів". Після цієї заяви акції компанії впали на 16%.

Про це пише CNN.

У статті Financial Times, Бренсон говорив, що його інвестиційна компанія Virgin Group була не в найкращому фінансовому стані через пандемію.

"Водночас компанія Virgin Galactic має 1 мільярд доларів, або близько того, — сказав бізнесмен. — Я вважаю, що фірма повинна мати достатньо коштів, щоб виконувати свою роботу самостійно".

Листопадова фінансова декларація Virgin Galactic свідчить, що компанія має близько 1,1 мільярда доларів готівкою та цінними паперами. Цього, як ідеться в матеріалі CNN, достатньо, щоб утримати компанію на плаву.

Вона ж ти часом розробляє нову лінійку ракетних літаків Delta для мандрівок у космос. Лінійку очікують у 2026 році.

Проблеми в компанії також є. 7 листопада вона звільнила близько 185 працівників — це 18% від загальної кількості.

Що відомо про компанію Virgin Galactic

Це американська компанія, яка займається космічними польотами. Вона заснована в 2004 році та продала близько 800 квитків на місця на майбутніх комерційних рейсах — 600 у період з 2005 по 2014 рік за ціною від 200 тисяч до 250 тисяч доларів, а з того часу — 200 за 450 000 доларів США кожен.

11 липня 2021 року британський 70-річний мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон здійснив перший туристичний політ у космос, випередивши засновника онлайн-гіганта Amazon та космічної компанії Blue Origin Джеффа Безоса. Політ тривав приблизно годину.

Згодом американський регулятор тимчасово заборонив компанії Virgin Galactic використовувати космічний корабель SpaceShipTwo для організації польотів у космос.

У грудні 2021 року Федеральне авіаційне управління США визнало Річарда Брендона астронавтом.

10 серпня 2023 року Virgin Galactic відправила трьох туристів в космос на борту свого космічного літака VSS Unity.

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