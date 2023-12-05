Три мости на дорозі Чернігів – Славутич, які почали капітально ремонтувати до початку повномасштабного вторгнення, планують добудувати у 2024 році. Окрім того, на Чернігівщині заплановані аварійні роботи на двох тимчасових об'їздах: через річки Лисогір та Удай. Все це в сумі коштуватиме понад 48 мільйонів гривень.

Цю інформацію Суспільному повідомила фахівець Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області Аліна Коломієць.

Згідно з інформацією на майданчику держзакупівель Prozorro, мова йде про три мости через суходіл на дорозі державного значення Р-56 Чернігів – Пакуль – контрольно-пропускний пункт "Славутич" – Чорнобиль (з під’їздом до Славутича). На них заплановано понад 17, 15 та 14 мільйонів гривень.

"На початку 2022 року там якраз йшли роботи із забивання паль. Потім почалась повномасштабна війна і та частина області була окупована. Після звільнення не було фінансування, щоб продовжити роботи. Наразі є потреба забезпечити нормально проїзд між Черніговом та Славутичем", – каже Аліна Коломієць.

Ремонт мосту на дорозі Чернігів – Славутич до повномасштабного вторгнення. ФОТО: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області

Щодо тимчасових об'їздів, згідно Prozorro, це реконструкції мостових переходів на автомобільній дорозі державного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на російське місто Курськ) через річку Лисогір на 245 тисяч гривень та через річку Удай на 184 тисячі гривень.

Реконструкція мосту через річку Лисогір до повномасштабного вторгнення. ФОТО: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області

Реконструкція мосту через річку Удай до повномасштабного вторгнення. ФОТО: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області

"Там недобудовані мости й поряд тимчасові об'їзди, які зношуються. Тобто це будуть аварійні роботи з забезпечення проїзду саме тимчасовими об'їздами", – каже Аліна Коломієць.

За її словами, роботи почнуться у 2024 році, і, згідно зі строками, зазначеними у тендерах, мають завершитися до 31 грудня.

Також на майданчику держзакупівель Prozorro розміщена інформація про капітальний ремонт ще одного мосту на понад п'ять мільйонів гривень. Це новозбудований міст, який відкрили у серпні 2023 року – через річку Сейм на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ (на російське місто Брянськ).

Як пояснила Аліна Коломієць, цей тендер — це коригування договірної ціни на завершене будівництво.

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