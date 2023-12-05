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На Вінниччині надають безкоштовну психологічну допомогу: куди звертатися
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На Вінниччині надають безкоштовну психологічну допомогу: куди звертатися

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На Вінниччині надають безкоштовну психологічну допомогу: куди звертатися
Фото ілюстративне: Pixabay

31 центр первинної медико-санітарної допомоги на Вінниччині надає безкоштовні психологічні консультації. Пацієнти можуть отримати відповідні послуги в рамках Програми медичних гарантій.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА.

Всього 115 медичних сестер та лікарів громад Вінницької області володіють практичними навичками ведення психічних, неврологічних розладів та пов’язаних із вживанням психоактивних речовин. Вони пройшли навчання за програмою mhGAP у рамках проєкту "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я".

"Ми живемо у постійному стресі, постійні звуки "повітряної тривоги" та багато інших причин, які впливають на наш психологічний стан. Здебільшого люди думають, що самі зможуть впоратися зі своїм станом. Однак, ми рекомендуємо, як що у вас є симптоми безсоння, хронічного стресу, тривоги, проблеми з апетитом, панічні атаки тощо – йдіть до сімейного лікаря. Він проведе оцінку психологічного стану й порадить як діяти далі", зазначила директорка департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Ольга Задорожна.

Де на Вінниччині можна отримати первинну психологічну допомогу можна дізнатися за посиланням.

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