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Під час окупації міста став волонтером: історія херсонця Ігоря Цуркана. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
ВОЛОНТЕРИВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАВідео

Під час окупації міста став волонтером: історія херсонця Ігоря Цуркана. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Херсонець Ігор Цуркан працював у галузі туризму та викладав у виші. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ігорю довелось освоїти новий вид діяльності — волонтерство. Коли російська армія захопила Херсон, каже волонтер, багатьом потрібна була допомога. Тому він разом з однодумцями вирішили підтримати місцевих жителів, чим могли. Зараз — це серйозний волонтерський рух, який в обласному центрі втілює нові соціальні проєкти.

До Дня волонтера Суспільне розпитало Ігоря Цуркана про волонтерство в окупації й діяльність зараз.

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