Немовля, яке знайшли на смітнику у місті Глобине, приблизно пів місяця перебуває під наглядом лікарів у перинатальному центрі. А матері дитини обрали запобіжний захід.

Приблизно пів місяця хлопчик, якого знайшли на смітнику у Глобиному, перебуває у Кременчуцькому перинатальному центрі. За словами директора установи Радомира Сербіна, дитина у задовільному стані. Її годують дитячими сумішами та вона має необхідні речі. Під наглядом лікарів немовля буде до того часу, поки соцслужби вирішать його подальшу долю, додав Радомир Сербін. Раніше керівник перинатального центру Суспільному повідомляв, що до закладу дитину доставили у стані середньої тяжкості.

Матері дитини Глобинський райсуд обрав запобіжний захід. Їй призначили цілодобовий домашній арешт. Про це Суспільному повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.

Як немовля опинилося на смітнику

19 листопада до поліції звернувся чоловік, який знайшов на смітнику у місті Глобине живе немовля. Матір’ю немовляти виявилася місцева 32-річна жителька. Як повідомляв заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов у Facebook, у жінки є ще четверо дітей.

За замах на умисне вбивство своєї новонародженої дитини жительці Глобиного повідомили про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

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