НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
"Замовив" старосту села: на Хмельниччині повідомили про підозру посадовцю місцевої ради
КРИМІНАЛПРОКУРАТУРАМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

"Замовив" старосту села: на Хмельниччині повідомили про підозру посадовцю місцевої ради

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Затримання посадовця Нетішинської міської ради
Затримання поліцією посадовця Нетішинської міської ради . Фото: Хмельницька обласна прокуратура

На Хмельниччині поліцейські викрили посадовця Нетішинської міської ради, який, за версією поліції, "замовив" завдання каліцтва старості села з сусідньої області. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

"За даними слідства, підозрюваний запропонував виконавцеві за винагороду у 2 500 доларів США нанести тяжкі тілесні ушкодження одному із старост села сусідньої області, з яким тривалий час перебував у неприязних стосунках. Посадовець вказав, що хоче покалічити чоловіка на все життя, щоб останній сів у інвалідну коляску", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Для виконання замовлення, повідомляють у прокуратурі, посадовець під час зустрічей у листопаді цього року передав найнятому виконавцю частину оплати в сумі 500 доларів.

"Задля захисту життя та здоров’я старости, поліцейські зімітували обстановку нападу та побиття жертви. А потім викрили посадовця-замовника та затримали під час передачі виконавцю другої частини винагороди — 2 000 доларів США", — повідомляють у прокуратурі області.

За їхньою інформацією, наразі слідчі поліції продовжують проводити досудове розслідування у цій справі, порушеній за двома статтямич.1 ст.14 ККУ - Готуванням до кримінального правопорушення є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення кримінального правопорушення, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення.ч.2 ст. 121 ККУ - Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, - карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.. Посадовцю Нетішинської міськради уже повідомили про підозру.

У виконавчому комітеті Нетішинської міської ради ситуацію з колегою наразі ніяк не коментують, посилаючись на те, що поліцією за даним фактом ведеться розслідування і воно ще не завершене.

За інформацією прокуратури Хмельницької області, прокурори зверталися до суду про обрання підозрюваному посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд ухвалив рішення взяти його під варту з можливістю внесення застави, яка одразу була внесена.

"Злочин не є корупційним, тож прокурори не можуть звертатися до суду з клопотанням щодо відсторонення підозрюваного від займаної ним посади. А оскільки він вніс заставу і перебуває на волі під особистими зобов'язаннями, тож може продовжувати працювати за місцем роботи", — прокоментували у прокуратурі області.

Там зауважили, що прокурори ухвалу суду першої інстанції щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному посадовцю оскаржуватимуть в апеляції.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Поліція Лас-Вегаса
Щонайменше троє людей загинули внаслідок стрілянини в університеті в Лас-Вегасі
Відсторонили від займаної посади. У Кропивницькому судять керівницю управління освіти
Відсторонили від займаної посади. У Кропивницькому судять керівницю управління освіти
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
Прибуток у понад 300 000 грн на місяць: на Закарпатті затримали групу чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин
Прибуток у понад 300 000 грн на місяць: на Закарпатті затримали групу чоловіків за підозрою у збуті наркотичних речовин
На початок