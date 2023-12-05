На Хмельниччині поліцейські викрили посадовця Нетішинської міської ради, який, за версією поліції, "замовив" завдання каліцтва старості села з сусідньої області. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

"За даними слідства, підозрюваний запропонував виконавцеві за винагороду у 2 500 доларів США нанести тяжкі тілесні ушкодження одному із старост села сусідньої області, з яким тривалий час перебував у неприязних стосунках. Посадовець вказав, що хоче покалічити чоловіка на все життя, щоб останній сів у інвалідну коляску", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Для виконання замовлення, повідомляють у прокуратурі, посадовець під час зустрічей у листопаді цього року передав найнятому виконавцю частину оплати в сумі 500 доларів.

"Задля захисту життя та здоров’я старости, поліцейські зімітували обстановку нападу та побиття жертви. А потім викрили посадовця-замовника та затримали під час передачі виконавцю другої частини винагороди — 2 000 доларів США", — повідомляють у прокуратурі області.

За їхньою інформацією, наразі слідчі поліції продовжують проводити досудове розслідування у цій справі, порушеній за двома статтями. Посадовцю Нетішинської міськради уже повідомили про підозру.

У виконавчому комітеті Нетішинської міської ради ситуацію з колегою наразі ніяк не коментують, посилаючись на те, що поліцією за даним фактом ведеться розслідування і воно ще не завершене.

За інформацією прокуратури Хмельницької області, прокурори зверталися до суду про обрання підозрюваному посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд ухвалив рішення взяти його під варту з можливістю внесення застави, яка одразу була внесена.

"Злочин не є корупційним, тож прокурори не можуть звертатися до суду з клопотанням щодо відсторонення підозрюваного від займаної ним посади. А оскільки він вніс заставу і перебуває на волі під особистими зобов'язаннями, тож може продовжувати працювати за місцем роботи", — прокоментували у прокуратурі області.

Там зауважили, що прокурори ухвалу суду першої інстанції щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному посадовцю оскаржуватимуть в апеляції.

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